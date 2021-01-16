За время пандемии российские ученые выделили 600 штаммов коронавируса

16.01.2021, 1:40, Новости дня

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Российские ученые изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, более 400 из них уже полностью изучены, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

«После появления в РФ больных коронавирусом наши ученые выделили штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 600», – передает ее слова ТАСС. 400 из них полностью расшифрованы.

Голикова добавила, что президент РФ Владимир Путин поддержал расширение научных исследований в отношении нового коронавируса и иных инфекций в России. «Знаю, что вы продолжаете научные исследования и разработки, в том числе разрабатываете новые экспресс-тесты, новые ПЦР-тесты и тесты для определения антител. Ведете углубленное изучение свойств вируса, в том числе нового варианта вируса, циркулирующего в Великобритании. И отдельную информацию по этому поводу вы уже давали. Также ведете исследования особенностей формирования иммунитета у переболевших и привитых и в целом популяционного иммунитета. Эта работа, которую мы с вами летом начали, уже дает свои результаты», – добавила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил образец выявленного в Великобритании штамма коронавируса, он был получен от зараженного, прилетевшего в Россию.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.