S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне

16.01.2021, 1:40, Новости дня

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-/A-3» со «стабильным» прогнозом.

«S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги РФ в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3» и долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «BBB/A-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный», – приводит текст сообщения Standard & Poor’s ТАСС.

«Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом можно расценивать как подтверждение эффективности мер правительства Российской Федерации по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года», – сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств «большой тройки», – добавил глава Минфина.

По словам министра, 2020 год показал, что консервативное бюджетное планирование, и проводимая денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости экономики РФ в условиях внешних шоков. «Минувший [2020] год наглядно продемонстрировал, что консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком РФ денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков», – сказал Силуанов.

Ранее Министерство финансов РФ сообщило о росте объема Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году почти на 50%.

Напомним, 17 декабря минувшего года президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заметил, что РФ встретила пандемию лучше многих ведущих стран мира.