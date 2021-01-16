Суд арестовал видеооператора ФБК Зеленского

16.01.2021, 1:22, Разное

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…по делу о призывах к экстремизму.

Пресненский суд Москвы арестовал оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского до 28 февраля. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Зеленского обвиняют в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) из-за его твитов о суициде журналистки Ирины Славиной.

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Утром у Зеленского прошел обыск: силовики изъяли его телефон и ноутбук. Кроме того, видеооператор пожаловался на то, что один из оперативников ударил его по голове. Как сказал правозащитник Павел Чиков, медики скорой помощи настаивали на госпитализации Зеленского, но следователь не разрешил отправить его в больницу. После этого активиста доставили в московское управление Следственного комитета.

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