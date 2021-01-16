 

Установлены дополнительные факторы, ограничивающие интерес к самоуправляемым авто

16.01.2021, 1:10, Новости дня
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Мир стоит на пороге создания по-настоящему беспилотных транспортных средств. Однако интерес обычных людей к самоуправляемым машинам может оказаться не настолько большим, как некоторые думают.

Маркетологи опасаются, что такую технику будут плохо покупать. Ранее считалось, что причиной тому может стать недоверие к системам беспилотного управления. Однако это только верхняя часть айсберга.

Далее следует такой важный фактор, как сомнение в удобстве и полезности беспилотников. Отдать большие деньги за авто, в которым вы будете ездить как в трамвае, – это не совсем то, чего хотели бы потребители. Кроме  того, многие не хотят лишиться удовольствия самостоятельно водить машину. Это видно по той  ностальгии, которую водители испытывают к старым моделям, лишенным различных автоматов и вспомогательных систем.



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