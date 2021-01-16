Совсун раскритиковала инициативу Витренко покупать газ из России

16.01.2021, 1:02, Новости дня

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Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко предлагает Украине покупать газ у российской компании, которую основало правительство РФ, заявила в Facebook нардеп от фракции “Голос” Инна Совсун. Так она прокомментировала слова Витренко, который заявил, что для Украины выгодно, чтобы “Газпром” разблокировал поставки из России газа, добытого независимыми компаниями.

“И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил “разблокировать экспорт газа независимыми компаниями из России”. В самом посте этого не было, но в комментариях Витренко привел в пример “Роснефть”. Основатель этой компании – правительство Российской Федерации. В июле 2014 года министерство финансов США из-за санкций в отношении России, направленных на прекращение агрессии России против Украины, закрыло доступ для некоторых российских компаний, среди которых была и “Роснефть”, к долгосрочным рынкам капитала США”, – подчеркнула Совсун.

Нардеп напомнила, что президентом “Роснефти” является Игорь Сечин.

“С 31 декабря 1999 года – заместитель руководителя администрации президента РФ [Владимира] Путина, с 2004 года – заместитель руководителя администрации президента – помощник президента России; с 12 мая 2008-го по 21 мая 2012-го – заместитель председателя правительства РФ. В марте 2014 года Сечин попал в санкционный список правительства США из-за его роли в дестабилизации ситуации в Украине. В 2021 году правительство Украины предлагает покупать у него газ. Я не знаю, что хуже: если и.о. министра энергетики пишет это искренне или с целью собрать голоса за свое назначение в ВР”, – написала политик.

https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/1725151067647557

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с “Газпромом”, закупая его на своей западной границе.

За предложение импортировать газ, добываемый в России, Витренко раскритиковали ряд политиков. Народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко отметила, что в РФ не существует независимых газовых компаний. Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что восстановление энергетической зависимости от Кремля станет мощным ударом по независимости и обороноспособности Украины.

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