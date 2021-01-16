 

В Нью-Йорке автобус-“гармошка“ рухнул с 15-метровой высоты

16.01.2021, 1:02, Новости дня
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Водитель автобуса в Нью-Йорке не справился с управлением, автобус врезался в ограждение и упал с эстакады высотой 50 футов (более 15 м). О происшествии написало издание Newsweek.

Инцидент случился 14 января вечером, около 23.10 по местному времени. Автобус проезжал перекресток скоростной магистрали, никакие другие автомобили в аварию не попали, сообщила полиция Нью-Йорка.

Больше всего пострадал водитель автобуса – у него травма челюсти, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Кроме него, два человека получили травмы, не опасные для жизни, шесть человек – легкие травмы. Все пострадавшие были доставлены в районную больницу, сообщили в управлении пожарной охраны Нью-Йорка.

В автобусе могли отказать тормоза, либо же водитель не сумел проехать поворот, в результате чего автобус упал с эстакады и повис над дорогой внизу, отмечает издание.

На фото из соцсетей видно, как синий автобус раскололся на стыке и его передняя часть касается дороги внизу.

Фото: FDNY / Twitter

Фото: FDNY / Twitter

Фото: FDNY / Twitter

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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