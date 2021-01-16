 

Мнение: Есть ли смысл искать антитела?

16.01.2021, 0:52, Разное
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Прошло уже больше месяца после того, как 13 декабря как мне сделали прививку от коронавируса.

За это время не было никаких побочек или осложнений. Но были встречи с людьми, у которых через какое-то время, у кого-то через несколько дней, у кого-то чрез неделю, выявляли вирус. То есть на момент нашей встречи, они были уже заражены. А меня, выходит, то ли вакцина бережет, то ли маска, то ли моя иммунная система.

Вроде бы надо пройти тест на наличие антител. Но опасаюсь, вдруг, тест покажет, что в моем организме нет антител? Может проще оставаться в неведении?

Источник: Ирек Муртазин



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