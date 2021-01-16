 

Пелоси сохранила в тайне дату передачи в Сенат материалов по импичменту Трампу

16.01.2021, 0:46, Новости дня
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Спикер палаты Представителей Конгресса США, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси не назвала дату передачи в сенат материалов по делу импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу, сообщив, они находятся в работе.

«Сейчас мы готовим (материалы) для процесса, и когда мы будем готовы (передать их в сенат), мы сообщим вам первыми», – передает слова Пелоси РИА «Новости».

В среду импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.

На прошлой неделе сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.



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