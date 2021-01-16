WhatsApp отложил введение новой политики из-за резкой критики

16.01.2021, 0:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мессенджер WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook, сообщила администрация мессенджера.

«Мы слышали от очень многих людей о том, какое замешательство произошло в связи с недавним обновлением. Появилось много дезинформации, которая создала беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы и [существующие] факты», – приводит текст сообщения администрации мессенджера ТАСС.

Как утверждают представители WhatsApp, сервис «всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения». В заявлении подчеркивается, что в связи с планируемым введением новых правил эти принципы не изменятся. В то же время администрация соцсети решила отложить дату принятия новой политики, чтобы разъяснить пользователям, в чем она заключается.

«Мы откладываем дату, когда пользователей попросят изучить и принять условия. Ни один аккаунт не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы развеять дезинформацию по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp», – указано в заявлении. В качестве крайнего срока теперь названа дата 15 мая.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. После этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что новая политика WhatsApp привела к бегству пользователей в Telegram. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.