Польский историк – Запад идеализирует коммунизм, поэтому РФ и «кормит» его своей историей

16.01.2021, 0:12, Новости дня

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Россия прекрасно осознаёт, что западное общественное мнение является благоприятной почвой для её непрекращающегося исторического повествования, так польский профессор Ян Жарин комментирует твит посольства РФ в Варшаве об освобождении Польши от нацистов в январе 1945 года. В интервью wPolityce он объясняет, что пока Западная Европа не переосмыслит роль коммунизма, других посланий со стороны полной имперских амбиций Москвы ждать не стоит.



Reuters

«Это предложение является частью традиционной повествовательной и исторической политики, которую проводит российское государство», — такими словами польский историк, профессор Ян Жарин прокомментировал твит посольства Российской Федерации в Варшаве, в котором говорится, что в январе 1945 года Красная армия освободила Польшу от нацистов.

Россия прекрасно осознаёт то, что западное общественное мнение является благоприятной почвой для её непрекращающегося исторического повествования, объясняет в интервью порталу wPolityce профессор. «Народам стран Западной Европы не было дано много шансов познакомиться поближе с реалиями коммунистической системы, но они смогли познакомиться с идолопоклонническим апофеозом коммунизма, который на протяжении десятилетий практикуют западные интеллектуалы — полезные идиоты», — добавляет профессор.

Он уверен, что для изменения этой тенденции Западной Европе следует побороть эту внутреннюю интеллектуальную слабость. Ей необходимо переосмыслить такие события, как май 1968 года, расширить знания на тему пакта Молотова — Риббентропа и вхождения советов на территорию Польши в 1944 году или стран Прибалтики, а в 1945 году — в новые регионы Центральной и Восточной Европы.

По мнению историка, пока не будет переосмыслены темы тех освободительных порывов, которые имели место в Будапеште в 1956 году, советского «вторжения» в августе 1968 года, РФ будет и далее придерживаться прежней линии повествования.

«До тех пор пока Западная Европа не будет в состоянии осмыслить реальное коммунистическое наследие, РФ будет проводить свою историческую политику, рассчитанную на достижение сегодняшних целей — то есть возврат к имперскому пространству, которым они обладали во времена Сталина и его преемников», — разъясняет польский профессор Ян Жарин. «Поэтому меня это не удивляет. Скорее моё удивление вызвал бы другой нарратив», — резюмирует он в беседе с wPolityce.