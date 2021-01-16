Не делать глупостей – Bloomberg о переменах во внешней политике США при Байдене

16.01.2021, 0:12, Новости дня

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Администрации нового президента США предстоит решить множество внешнеполитических вопросов. Для этого ей необходимо будет взаимодействовать не только со своими союзниками, но и с конкурентами, пишет в своей редакционной статье Bloomberg. Ведь, по словам издания, Вашингтон не сможет убедить Иран и КНДР отказаться от ядерной программы без поддержки Москвы и Пекина.



Reuters

Джо Байден прекрасно понимает важность союзов. В отличие от своего предшественника избранный президент США признаёт, что беспрецедентная сеть партнёрских отношений укрепляет оборону Америки, оживляет её экономику, сдерживает соперников и сохраняет выгодный для неё мировой порядок. Поэтому восстановление этих связей станет одним из главных приоритетов новой администрации, пишет Bloomberg в своей редакционной колонке.

«Друзья Америки будут приветствовать её возвращение к рассудительной и принципиальной государственной политике, но лишь немногие примут курс Байдена. Некоторые будут довольны тем, что Соединённые Штаты возьмут на себя бремя противостояния с такими соперниками, как РФ и Китай. Другие, пострадавшие от четырёхлетнего правления Дональда Трампа, в первую очередь будут стремиться защитить свои собственные интересы, как это недавно сделал Европейский союз, подписав инвестиционный пакт с Пекином. Конкуренты США будут стремиться расширить каждую трещину в отношениях между Вашингтоном и дружественными столицами», — рассуждает издание.

По мнению Bloomberg, команда Байдена по национальной безопасности может начать, как говорил его бывший босс Барак Обама, с того, что не будет делать глупостей. Пошлины, налагаемые на союзников, обречены на провал. Будущему президенту следует снять их и прекратить преследовать потенциальных партнёров, включая Вьетнам, за сомнительные торговые нарушения.

Байден также должен положить конец «бессмысленным спорам» о стоимости размещения американских войск в Японии и Южной Корее. И ему необходимо слушать — появляться на саммитах и консультироваться с союзниками по таким вопросам, как присоединение к ядерному соглашению с Ираном или введение ограничений на китайские технологии.

Затем администрации следует «добиться быстрых побед». Байден уже заявил, что США присоединятся к Парижскому соглашению по климату, возобновят договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией, отменят запрет на въезд из ряда мусульманских государств и возобновят сотрудничество с ВОЗ.

Он также должен поспешить, чтобы не упустить другие возможности. Одной из них является помощь с финансированием Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX). Второй — скоординированные с Европой действия по налогообложению выбросов углерода.

Чтобы заручиться поддержкой по более сложным вопросам, Байдену придётся продемонстрировать новую приверженность многосторонности. Азиатские страны с большей вероятностью помогут оспорить торговую практику Китая, если США откроют свои собственные рынки в рамках нового Транстихоокеанского партнёрства, считает Bloomberg.

Для решения конкретных задач потребуются новые коалиции. Например, давление на союзников с целью изоляции Китая не сработает. Странам, которые опасаются военных амбиций Поднебесной, необходим доступ к её рынкам. Тем, кто осуждает Пекин за нарушения прав человека, нужна его помощь в борьбе с изменением климата. Байден должен действовать оппортунистически, направляя группы единомышленников к сотрудничеству по определённым вопросам: одну сосредоточить на технологиях, другую — на продвижении демократических норм, третью — на реформе торговли, полагает издание.

«Байдену придётся наладить общение как с друзьями, так и с соперниками. США не могут свернуть иранскую и северокорейскую ядерные программы без поддержки со стороны РФ и Китая. То же самое относится к новым правилам, касающимся космоса, кибервойны, искусственного интеллекта, Арктики и множества других вопросов», — подчёркивается в статье.

По мнению издания, Байдену следует действовать «более осмотрительно», чем Трамп, при выводе войск из Ирака и Афганистана. Он также должен работать над сохранением финансирования и международной поддержки, чтобы предотвратить крах правительств этих государств.

Чтобы справиться со всем этим, США необходимо инвестировать в «правильные внешнеполитические инструменты». Байдену следует возродить и расширить возможности Госдепартамента, наняв компетентных дипломатов и предоставив им необходимые ресурсы. Он должен увеличить финансирование таких агентств, как USAID, «предлагая развивающимся странам путь к процветанию, который не зависит от китайских займов», отмечает издание.

Bloomberg призывает Байдена подходить к дипломатии более целостно. Иными словами, он должен устанавливать контакты не только с президентами и премьер-министрами, но и с мэрами, бизнес-элитой, гражданскими и экологическими активистами, «которые крайне важны для решения проблем на местах».

«В конце концов, самое серьёзное внешнеполитическое испытание Байдена ждёт на родине. Новый президент должен убедить американцев в том, о чём многие забыли, — взаимодействие с миром будет укреплять, а не подрывать безопасность и процветание их страны», — заключает Bloomberg.