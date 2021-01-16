CNN – старинный австралийский сыр стал новой жертвой борьбы с расизмом

16.01.2021, 0:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Крупнейшей корпорации по производству молочной продукции в Австралии пришлось переименовать свой знаменитый сыр под давлением активистов по борьбе с расовой дискриминацией, пишет CNN. Местные активисты более 20 лет протестовали против названия этого сыра (который был назван по фамилии основателя этой компании), требуя его изменить из-за созвучия со сленговым выражением, которое употребляется по отношению к аборигенам и другим людям с цветом кожи, отличным от белого.



Pixabay

Австралийской продовольственной корпорации Saputo пришлось официально переименовать свой продукт, широко известный на местном рынке, после многолетних жалоб местных активистов, которые заявляли, что прежнее название носит «расистский» характер. Популярный сыр, который продавался в Австралии более 80 лет под брендом Coon Cheese, теперь решено называть Cheer Cheese. Продукт в обновлённой упаковке появится в австралийских супермаркетах в июле нынешнего года, пишет CNN.

Компания Saputo Dairy Australia позиционирует себя как крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие страны. В прошлом году её руководство приняло решение также провести ребрендинг своей линии сыров, присоединившись к другим крупным пищевым компаниям, которые вынуждены были пересмотреть названия некоторых из своих самых известных продуктов под давлением новых тенденций, отмечается в статье.

По словам представителей этой компании, популярный сыр Coon Cheese был назван так в честь её основателя Эдварда Уильяма Куна. Однако в последние десятилетия это название постоянно подвергалось критике. Местный активист из числа аборигенов Стивен Хейган больше 20 лет вёл протестную кампанию, заявляя, что данный бренд созвучен с оскорбительным сленговым выражением, которое употребляется по отношению к аборигенам и другим людям с цветом кожи, отличным от белого.

В компании Saputo заявили, что ребрендинг должен «устранить расизм», а новое название сыра призвано соответствовать «нынешним взглядам и перспективам». Как пояснили её представители, этот популярный сыр выпускается «для всех» без ограничений, и это будет отражаться в новом названии.

Ранее другие популярные торговые марки, такие как Quaker Oats ‘Aunt Jemima или Uncle Ben’s, также объявили, что намерены провести ребрендинг и поменять привычные многим названия, которые теперь стали считаться «оскорбительными», с точки зрения борцов против расизма, напоминает CNN. Кроме того, корпорация Nestlé в Австралии уже провела ребрендинг своих сладостей, выпускавшихся ранее под брендами Red Skins и Chicos, чтобы новые названия «не шли вразрез с ценностями компании», отмечается в статье.