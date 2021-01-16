Politico – репетиция инаугурации Байдена отложена из соображений безопасности

16.01.2021, 0:12, Новости дня

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Репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая должна была состояться в воскресенье, перенесена на понедельник из соображений безопасности, пишет Politico. Кроме того, команда будущего главы Белого дома отменила по тем же причинам поездку Байдена на поезде из Уилмингтона в Вашингтон.



Reuters

Запланированная на ближайшее воскресенье репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложена из соображений безопасности, пишет Politico со ссылкой на два осведомлённых источника.

После прошедших на прошлой неделе беспорядков в Вашингтоне сотрудники служб безопасности перекрыли все подходы к комплексу Капитолия.

Кроме того, ожидается, что Национальная гвардия направит более 20 тыс. бойцов для оказания помощи в обеспечении безопасности.

Высокопоставленные законодатели и сотрудники Министерства внутренней безопасности США встревожены растущими угрозами, связанными с инаугурацией Байдена.

Вдобавок в прошлые выходные ФБР предупредило о возможности вооружённых протестов во всех 50 штатах.

Теперь репетицию инаугурации планируют провести в следующий понедельник.

Команда избранного президента также из соображений безопасности отменила запланированную на понедельник поездку Байдена на поезде Amtrak из Уилмингтона в Вашингтон, отмечает Politico.