 

Госфинансирование партий в 2021 году: “Слуга народа” получит половину средств, “Батьківщина” – меньше всех

16.01.2021, 0:08, Новости дня
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Аналитики движения “Чесно” посчитали, какое государственное финансирование предусмотрено для каждой из парламентских политических партий в 2021 году. Больше всех – 345,8 млн грн – получит партия “Слуга народа”, говорится в сообщении на сайте организации.

Общий размер бюджета, предусмотренный на госфинансирование партий в 2021 году, составил 697 млн грн. 49,6% из них, или 345,8 млн грн получит “Слуга народа”. Партия получит средства четырьмя равными частями, отметили в “Чесно”.

104,6 млн грн в течение года получит “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

“Батьківщина” (65,5 млн грн) хотя и получила на последних парламентских выборах третий результат, средств получит меньше, чем “Европейская солидарность” (99,7 млн грн) и “Голос” (81,5 млн грн) – обе партии поровну распределят так называемые гендерные 10% от общего бюджета, или 69,7 млн грн (с 2013 года в Украине действует добровольная 30-процентная гендерная квота для политических партий).

Инфографика: chesno.org

В “Чесно” уточнили, что суммы, предусмотренные в бюджете, не всегда совпадают с теми, которые получают партии. Так, на выделение средств могут влиять нарушения, выявленные в финотчетности партий. В частности, в ноябре 2020 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по итогам проверки финансовой отчетности лишило госфинансирования партию “Батьківщина”, однако после уточняющего отчета, который предоставила политическая сила, его восстановили. До сих пор неопределенным является вопрос финансирования партии “Голос”.

Диспропорция в объемах средств, которые должны получить парламентские партии, связана с результатами парламентских выборов, от которых и зависит, какую долю финансирования партия будет получать в течение каденции. Право на финансирование имеют только партии, преодолевшие 5-процентный барьер, добавили в “Чесно”.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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