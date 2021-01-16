В сети опубликовали найденный в лесу архив УПА

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16.01.2021, 0:08, Новости дня
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320 документов архива УПА, выкопанного в лесу во Львовской области в 2009 году, опубликовали на сайте архива Украинского освободительного движения. Об этом сообщает организация “Центр досліджень визвольного руху”.

Коллекцию документов подготовил и опубликовал “Центр досліджень визвольного руху” при поддержке Украинского культурного фонда. 

Документы закопали осенью 1950 года возле села Лапаевка в металлическом молочном бидоне.

“Наша миссия – делать прошлое доступным, поэтому имена повстанцев, персональные истории депортации, документация УПА дошли-таки до украинцев, хотя и через 70 лет”, – заявила директор центра Анна Олейник.

Историк центра Руслан Забилый считает, что этот архив – уникальная находка для ученых и общественности.

“Найденный массив включает, к примеру, советы для подпольной типографии, описание взрывчатки, инструкции о ведении финансов, поименные списки погибших повстанцев с биографиями и описаниями обстоятельств гибели. Мы предполагаем, что архив собирали для провода ОУН, вероятно, часть из документов предназначалась для генерала Романа Шухевича, главного командира УПА”, – отметил историк. 

В онлайн-сборник вошли:

– документы СБ ОУН: инструкции, протоколы допросов;
– тексты подполковника УПА Степана Фрасуляка (Хмеля), который руководил подготовкой повстанцев;
– отчеты подполья с Волыни, Львовщины, Дрогобыччины, Ровенщины, Станиславщины, Тернопольщины;
– учебные материалы, инструкции, открытки;
– приказы о присвоении званий воинам УПА;
– списки погибших в борьбе с большевиками, некрологи;
– отрывки из писем крестьян, которых депортировали в Сибирь. Также в архиве есть поименный список вывезенных в Сибирь детей, юношей и стариков.

9 апреля 2015 года парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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