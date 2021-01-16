 

В мире от COVID-19 умерло более 2 млн человек

16.01.2021, 0:08, Новости дня
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По состоянию на вечер 15 января в мире от COVID-19 умерло более 2 млн человек. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Больше всего смертельных случаев зафиксировано в США.

Страны с наибольшим количеством смертей от COVID-19:

США (390,8 тыс. умерших);
Бразилия (207 тыс. умерших);
Индия (151,9 тыс. умерших);
Мексика (137,9 тыс. умерших);
Великобритания (87,4 тыс. умерших);
Италия (81,3 тыс. умерших);
Франция (70 тыс. умерших);
Россия (63,5 тыс. умерших).

Украина в списке на 19-м месте – по состоянию на 15 января от COVID-19 умерло 21 479 человек. 166 человек скончались за последние сутки, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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