Жажда мирового господства. Иллюминаты

16.01.2021, 7:47, Разное

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Ученые утверждают, что данная тайная организация существовала на протяжении двух тысяч лет, при этом часто меняла свои названия, чтобы не привлекать лишнего внимания людей и запутать следы.

Это оккультно – философские объединения, организации, которые тайно участвуют в процессе управления мировыми политическими процессами.

В ряды иллюминатов попадают особо одаренные дети и подростки, лишенные чувства жалости и сострадания, полностью лишенные совести. Единственная цель которую преследуют иллюминаты – тотальный контроль над земными, людскими, финансовыми и научными ресурсами.

Каждый иллюминат убежден в своей уникальности и исключительности. Они четко следуют инструкции и безоговорочно выполняют поставленные им задачи. Их учат быть холодными, расчетливыми, умными, бессердечными. Иллюминаты никому не верят, им чуждо чувство уважения, они желают доминировать над остальными людьми.

В список наиболее могущественных иллюминатов входят семьи Ротшильд, Рокфеллер, Кеннеди, Рассел и др. Поэтому неудивительно, что им удавалось неоднократно менять власть в различных государствах мира, стравливать народы в войнах, извлекая из всего этого огромные прибыли и приближаясь к своей цели.

Конечная цель иллюминатов заключается в создании единого мирового порядка и единого мирового правительства.