Мнение: Почему нельзя встречать Навального?

15.01.2021, 23:58, Разное

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До возвращения Навального из Берлина в Москву остается меньше двух суток. Градус нервного напряжения силовиков все выше и выше. Вслед за ФСИН и московская прокуратура продемонстрировала, что не сидит, сложа руки, готовится. Выпустила суровое предупреждение тем, кто собирается встретить Навального во Внуково.

Мол, встреча Навального – это публичное мероприятие, и оно «с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано».

«Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность».

Этот набор слов вывешен на сайте прокуратуры Москвы.

Недоумеваю, с каких это пор встречать кого-то в аэропорту или с поезда – это публичное мероприятие? Или это только Навального нельзя встречать? А тещу можно? Потому что тещи – не страшны, а возвращения Навального кто-то сильно взбзднул?

Фотография отсюда