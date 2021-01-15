 

Мнение: Почему нельзя встречать Навального?

15.01.2021, 23:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

До возвращения Навального из Берлина в Москву остается меньше двух суток. Градус нервного напряжения силовиков все выше и выше.  Вслед за ФСИН и московская прокуратура продемонстрировала, что не сидит, сложа руки, готовится. Выпустила суровое предупреждение тем,  кто собирается встретить Навального во Внуково.

Мол, встреча Навального – это публичное мероприятие, и оно «с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано».

«Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность».

Этот набор слов вывешен  на сайте прокуратуры Москвы.

Недоумеваю, с каких это пор встречать кого-то в аэропорту или с поезда – это публичное мероприятие? Или это только Навального нельзя встречать? А тещу можно? Потому что тещи – не страшны, а возвращения Навального кто-то сильно взбзднул?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Володин: Поправки к закону об ОМС направлены на развитие медучреждений

07.11 / Чикагская семерка? Нет, московская, наша

01.01 / Александр Невский поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом из Лос-Анджелеса

16.07 / Сергей Волощук о стихах, рок-музыке, вдохновении и ответственности перед Небом

06.09 / Центробанк обяжет Навального возместить ущерб от падения рубля

15.07 / Медитация связана со снижением риска болезней сердца и сосудов

06.11 / Глава Минздрава Омской области лишилась должности после акции врачей «скорой»

24.06 / Мнение: Парады Победы в Сталино и Ворошиловграде

11.07 / Мнение: На выборах президента Белоруссии впервые появится отдельная графа «Вброшенные бюллетени»

23.10 / Лукашенко назвал неожиданное лекарство от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска