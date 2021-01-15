В мире: “Северный поток – 2” поставил Байдена в трудное положение

15.01.2021, 23:52, Новости дня

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Советник Байдена Николас Бернс предложил европейским партнерам «Северного потока – 2» приостановить американские санкции против газопровода. При этом он, правда, выдвинул некоторые условия Германии. Берлин уже сообщил о готовности к переговорам. Найдет ли новая администрация Белого дома компромисс с Берлином по «Северному потоку – 2» и будет ли он достроен без угрозы введения санкций со стороны США?

Советник Джо Байдена Николас Бернс, который консультировал избранного президента США во время недавней кампании, подсказал своему боссу решение относительно проекта «Северный поток – 2». Соединенные Штаты приостанавливают действие санкций в отношении участников строительства газопровода, а европейцы в ответ приостанавливают само строительство.

О предложении советника Байдена сообщило авторитетное германское деловое издание Handelsblatt. Бернс считает, что такая взаимная подморозка даст возможность команде Байдена доверительно говорить с правительством ФРГ и другими участниками газового проекта. Напомним, что США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2».

В Берлине хотя и не дали конкретного комментария по поводу формулы Бернса, но заверили, что сильно заинтересованы в обсуждении с новой командой Белого дома вопроса строительства газопровода. Глава германской дипломатии Хайко Маас напомнил: власти США, принимая в декабре решение об очередных санкциях против проекта, указали на то, что перед введением в силу новых ограничений проведут «консультации на правительственном уровне».

Одновременно с сообщениями из Вашингтона и Берлина стало известно, что оператор проекта «Северный поток ­– 2» консорциум Nord Stream 2 AG (51% акций принадлежит Газпрому) решил отложить начало работ по завершению строительства газопровода. Представитель консорциума в комментарии Handelsblatt сослался на необходимость проверить техническое оснащение. По словам представителя компании, эти работы займут как минимум несколько дней, поэтому точно нельзя сказать, начнется прокладка труб до конца января или в начале февраля. Впрочем, в экспертной среде корректировку позиции Nord Stream 2 AG (а фактически позиции российской стороны проекта) связали с заявлениями Бернса и Мааса.

Новые ограничения, вступившие в силу в новом году, как и ранее, были включены в оборонный бюджет Соединенных Штатов. Принятые ранее санкции уже сказались на ходе проекта – трубоукладчики компании Allseas сразу остановили работы, и сооружение газопровода было заморожено на целый год. Только в декабре 2020-го стройка возобновилась силами укладчика «Фортуна». Оператор проекта уложил один из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии. Работы там неглубоководные, поэтому они не попадают под санкции.

В пятницу Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило до конца весны разрешение компании Nord Stream 2 на прокладку трубопровода «Северный поток – 2». Ожидается, что следом возобновится укладка труб на датском участке силами и «Фортуны», и другого трубоукладчика – судна «Академик Черский». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, завершение этого участка будет означать окончание строительства «Северного потока – 2». Но как только здесь начнутся работы, американские санкции сразу могут быть применены.

В четверг в Копенгагене сообщили, что строительство газопровода в водах Дании возобновится на этой неделе. Однако в пятницу стало известно, что «Фортуна», которая в этот день должна была начать там работу, остановилась недалеко от немецкого порта Росток. «У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января», – сообщил представитель Nord Stream 2 AG.

«То, что консорциум-оператор объявил о приостановке строительства, может означать – компании, участвующие в этом проекте, хотят дождаться результатов переговоров Вашингтона и Берлина и не хотят рисковать в сложившейся ситуации неопределенности», – полагает научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

«Совет консультанта Байдена Бернса (который, впрочем, еще не назначен на официальную должность в администрации) тоже связан с предстоящими американо-германскими переговорами, но является чисто риторическим и тактическим ходом. Его не следует считать реальным сигналом о готовности Белого дома к компромиссам в этом вопросе», – отметил Лукьянов. По его мнению, заявление Бернса говорит лишь о том, что новая администрация Белого дома желает продемонстрировать иную политическую стилистику, отличную от стиля Дональда Трампа.

Пришедшая к власти администрация Соединенных Штатов, по мнению экспертов, пытается представить вопрос о «Северном потоке – 2» как проблему исключительно американо-германских отношений, полагают эксперты. «Вашингтон заинтересован в восстановлении хороших отношений с Берлином после их охлаждения во время президентства Трампа», – отметил Лукьянов.

«В нынешней ситуации избранный президент Джо Байден просто старается показать Германии и всей Европе, что он не Трамп,

что он не станет называть европейских партнеров жуликами и указывать, что делать. Байден пытается продемонстрировать – он нормальный дипломатичный политик, который будет учитывать европейские интересы взамен на поддержку американских интересов со стороны Европы», – в свою очередь указал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При этом заявление Бернса и подобные ему сигналы в адрес Европы отнюдь не следует воспринимать как дружественные жесты США в адрес России, полагают эксперты. «С уходом Трампа и приходом Байдена ничего принципиально не изменится в треугольнике отношений США – Германия – РФ по отношению к «Северному потоку – 2», – подчеркнул Лукьянов. – Никуда не делся прошлый консенсус, сформированный и в Конгрессе, и в двух партиях США относительно того, что русский газ Европе больше не нужен и любые новые газопроводы из РФ – это «потакание Путину и его экспансии». И в этом смысле демократы от республиканцев ничем не отличаются».

Дело не только в намерении Байдена поддерживать геополитическое давление на Россию, но и в сугубо экономических интересах США в Европе, отмечают эксперты. «Сначала американцы хотят запереть Россию на украинском транзите, а потом этот транзит перекрыть, ограничив поставки российского газа в Европу. Тогда цены на газ в Европе вырастут, освободится доля на рынке, и США смогут поставлять туда свой СПГ (сжиженный природный газ), – отметил Юшков. – Но если растут цены на газ, то растут и цены на конечные продукты, а значит, европейские товары станут менее конкурентоспособными по сравнению с более дешевыми американскими». Эксперт отметил, что именно поэтому европейцы воспринимают санкции против «Северного потока – 2» как инструмент давления на экономики стран ЕС, а не только на Россию.

Заметим, что в Берлине не ожидают, что Байден всерьез изменит отношение Соединенных Штатов к участию Германии в «Северном потоке».

«Не Трамп и не Байден хотели приостановить этот проект. Это решение Конгресса, двух партий. И это бизнес-интересы США,

которые хотят продавать в Европу свой СПГ», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

Байден сейчас оказался в сложной ситуации, заметил берлинский эксперт. Избранный лидер США не может начинать свое президентство, разругавшись с Германией и почти со всей Европой. «В то же самое время Байден должен подчиняться Конгрессу, который давит на него и заставляет идти на жесткие меры. Я не знаю, как Байден будет выкручиваться», – говорит Рар.

Немцы тоже не отступят. «Германия – не банановая республика. Немцы поддерживают строительство газопровода. Но практически все идет к тому, что решение за Байденом: хочет ли он конфликтовать с Германией и спровоцировать серьезный кризис в отношениях с Европой или он будет просить конгрессменов повременить с санкциями ради поиска компромисса», – считает Рар.

«Конечно, Ангела Меркель хочет обсудить с новой администрацией Белого дома вопрос о «Северном потоке – 2», поскольку разногласия остаются и немцы желают убедить американцев, что им не нужно препятствовать завершению проекта. Трампа убедить было невозможно – он твердо стоял на своем. В Берлине полагают, что с Байденом это будет сделать проще», – говорит Лукьянов, добавляя, что никаких гарантий при этом у Меркель нет. Собеседник делает осторожный прогноз, что газопровод все же будет достроен, поскольку остался совсем небольшой участок. При этом эксперт делает оговорку, что в нынешней мировой ситуации стопроцентно прогнозировать что-либо сложно. «В любом случае у проекта сейчас будут препоны просто на каждом шагу», – уверен он.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отрицает, что успешное завершение этого газопровода может улучшить отношения РФ и Германии. «Наши отношения сильно деградировали», – констатирует он. При этом политолог предсказывает, что в противоположном случае ухудшение неизбежно: «Если Берлин капитулирует перед требованиями Вашингтона, то это станет мощнейшим ударом по отношениям Берлина и Москвы и будет иметь серьезные последствия».

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