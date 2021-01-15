Въезжающих в Британию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию

15.01.2021, 23:52, Новости дня

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Для въезжающих в Великобританию с 18 января обязательно соблюдение режима самоизоляции, отменяется правило о транспортных коридорах, освобождавшее от соблюдения десятидневного карантина прибывающих в королевство из определенных стран, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Вчера мы ограничили авиасообщение со странами Южной Америки и Португалией, а чтобы защитить нас от угрозы пока не выявленных штаммов [коронавируса] с 04.00 понедельника (07.00 18 января мск), мы также временно закроем все транспортные коридоры», – приводит слова Джонсона ТАСС. Премьер-министр Великобритании уточнил, что новое правило распространяется на все части Соединенного Королевства.

Он также напомнил, что с 18 января все въезжающие на территорию страны должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия в страну. За отсутствие отрицательного теста нарушителям грозят штрафы в размере до 500 фунтов (50 тыс. рублей по текущему курсу), а за несоблюдение режима самоизоляции – от 1 тыс. до 10 тыс. фунтов (100 тыс. и 1 млн рублей соответственно).

Накануне британское посольство уточнило требования к тесту на COVID для въезда на территорию Соединенного Королевства. С 31 декабря в Британии ужесточили локдаун.