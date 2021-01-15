 

В ОБСЕ отреагировали на решение РФ выйти из ДОН

15.01.2021, 23:52, Новости дня
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ОБСЕ сожалеет о выходе любого государства-участника из Договора по открытому небу (ДОН), который входит в концептуальную базу контроля над вооружениями международной организации, заявили в секретариате ОБСЕ в ответ на просьбу прокомментировать заявление РФ о решении выйти из ДОН вслед за США.

«ОБСЕ, впрочем, сожалеет о выходе какого-либо государства из многостороннего договора о контроле над вооружениями. Хотя ОБСЕ не участник договора, Договор по открытому небу является частью всеобъемлющей концептуальной базы контроля над вооружениями ОБСЕ. Поэтому это вызывает обеспокоенность ОБСЕ», – приводит слова представителя отдела коммуникации и связей со СМИ организации ТАСС.

В ОБСЕ при этом пояснили, что орган по осуществлению ДОН – Консультативная комиссия по открытому небу (ККОН) – не является частью этой международной организации, но ее секретариат оказывает административную поддержку комиссии со стороны. В связи с этим ОБСЕ рассматривает вопрос о выходе из ДОН в качестве компетенции самих государств – участников этого договора, которые входят в состав ККОН.

В пятницу РФ приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе (ДОН) после аналогичного решения США.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу.

В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД предупреждали, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать США данные после их выхода из соглашения и ограничат полеты РФ над американскими объектами в Европе. В МИД РФ не исключали, что США вернутся в ДОН при новой администрации.



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