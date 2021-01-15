Прокуратура предупредила об ответственности желающих встретить Навального во Внуково

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15.01.2021, 23:34, Разное
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Московская прокуратура предупредила об ответственности людей, которые собираются встретить политика Алексея Навального в аэропорту Внуково. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении прокуратуры говорится, что в интернете размещена информация о проведении публичного мероприятия 17 января.

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано», — заявили в ведомстве, добавив, что 15 лиц, призывающих к «участию в публичном мероприятии» получили предостережения о недопустимости нарушения закона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:    Навальный пересек границу. Он знает, что его могут посадить сразу же после прилета в Москву, и все равно решил вернуться. Кто еще разделит его судьбу — чтобы не жить по чужой волеРанее пресс-служба аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь Навальный, сообщила о том, что «массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся». В пресс-службе объяснили это мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Новая газета



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