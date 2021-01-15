Euronews – Албания обиделась на Евросоюз за задержки с вакцинацией

15.01.2021, 23:18, Новости дня

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Граничащие с Евросоюзом Западные Балканы отчаянно пытаются защитить от коронавируса 20 миллионов своих жителей. РФ поддержала Сербию поставками вакцины «Спутник V». Вакцинация на этой неделе стартовала и в Албании. Причём первые сотни доз ей пожертвовало анонимное государство из состава ЕС — а когда же заработает наконец глобальный механизм COVAX, никто не знает, передаёт Euronews.

Вакцинация от коронавируса началась на этой неделе с медицинских работников в Албании. Первые сотни доз пожертвовало ей анонимное государство — член Евросоюза. Ещё раньше прививки стали делать в соседней по Западным Балканам Сербии. Этот граничащий с ЕС регион отчаянно пытается защитить от инфекции 20 миллионов своих жителей. Тирана высказала Брюсселю претензии.

ЭДИ РАМА, премьер-министр Албании: Если посмотреть, как Европейский союз осуществляет этот процесс, то видно, что он решил думать только о себе. При этом ЕС разрешил своим членам договариваться о поставке вакцин на двусторонней основе со странами, не входящими в ЕС.

Как и многие другие страны мира, западнобалканские решили сотрудничать с глобальным механизмом закупки вакцин COVAX. Но никто не знает, когда он начнёт поставки.

Россия обещала Сербии 2 миллиона доз вакцины «Спутник V» — и сообщила, что на прошлой неделе местное население уже стали ею прививать.

Евросоюз бесплатно предоставил шести странам региона во время этой пандемии медицинское оборудование и финансовую помощь. Тем не менее они чувствуют себя брошенными на произвол судьбы в войне против COVID-19.

ЭДИ РАМА: COVAX однажды заработает, хотя когда — неизвестно. Но мы видели, как разные страны отчаянно пытаются сделать всё возможное для спасения своего населения, следуя принципу «каждый за себя, только Бог за всех». Так же ведёт себя, к сожалению, и Европейский союз, я говорю это с первого дня. Это не только аморально и политически неприемлемо, но и нелогично.

По мнению депутата Европарламента из Румынии Влада Георге, ЕС неплохо справляется с закупкой вакцин и распределением их среди своих членов. Но ему нужно делать больше для помощи потенциальным кандидатам на вступление в ЕС и соседям в это трудное время.

ВЛАД ГЕОРГЕ, евродепутат из Румынии: Я уверен, что можно найти лучшие решения. Нам следует подумать о расширении сферы нашей ответственности. От того, как ЕС реагирует на кризис, будет зависить развитие наших отношений с Албанией или Сербией в следующие десять или, может быть, 20 лет. Кстати, мы-то сейчас действуем.

Албания также пообещала пожертвовать Косову небольшую часть вакцины, полученной от государства — члена ЕС, которое пожелало остаться неизвестным. Самой ей поступит 500 тыс. доз вакцины Pfizer на третьей неделе января. Что касается остальных стран Западных Балкан и некоторых других регионов мира, то они всё ещё уповают на COVAX.

Дата выхода в эфир 14 января 2021 года.