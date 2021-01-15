NBC – безоружный афроамериканец застрелен полицией во дворе собственного дома

15.01.2021, 23:18, Новости дня

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В Техасе полицейский, явившийся по вызову вместо психолога, застрелил безоружного афроамериканца Патрика Уоррена, пишет NBC. Как отмечается в репортаже, инцидент был заснят на видео. Полицейский отправлен в административный отпуск, семья Уоррена настаивает на аресте и суде.

А теперь — о погибшем от полицейской пули безоружном афроамериканце в Техасе. Моменты, предшествовавшие выстрелам, попали на видео. Подробности в репортаже Рона Аллена. Предупреждаю: эти кадры могут вас шокировать.

На видеозаписи, судя по всему, Патрик Уоррен — старший выходит за дверь к полицейскому. Адвокат семьи, опубликовавший видео, заявил, что семья позвонила в полицию и попросила прислать специалиста по психологической помощи. И что такой специалист посещал Уоррена днём ранее, сопроводил его в больницу, а потом обратно домой.

Слышно, как полицейский за кадром приказывает Уоррену показать руки и лечь на землю. Семья Уоррена в это время умоляет полицейского не стрелять в него. Слышится выстрел. Позже сообщили, что это был тазер.

После кадров, снятых камерой наблюдения в дверном звонке, следует видео с мобильного телефона. Здесь, по всей видимости, Уоррен поднимается с земли.

ГОЛОС: Сядь! Сядь! Сядь! Пожалуйста!

(Выстрелы и крики.)

Позднее Уоррен скончался в больнице. Ему было 52 года.

РОН АЛЛЕН, корреспондент NBC: Что здесь, по вашему мнению, пошло не так?



ЛИ МЕРРИТТ, адвокат семьи Уоррена: К нему должны были направить специалиста по психологической помощи, умеющего работать в ситуации острого психического расстройства. Вместо этого они направили враждебного, плохо подготовленного полицейского, который слишком быстро прибег к силе.

В заявлении начальника полиции города Киллин говорится: «Общество справедливо обеспокоено данным инцидентом… Мой долг — проследить за тем, чтобы было проведено тщательное расследование».

Полиция сообщила имя сотрудника — это был Рейнальдо Контрерас, полицейский с пятилетним стажем. Он отправлен в административный отпуск. Семья Уоррена требует арестовать полицейского и привлечь его к ответственности за смерть Уоррена.

Рон Аллен, NBC News.

Дата выхода в эфир 14 января 2021 года.