 

Госпогранслужба: Российские наемники блокируют пять контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе

15.01.2021, 23:14, Новости дня
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Российско-оккупационные войска оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Людей пропускают только в контрольных пунктах въезда-выезда “Станица Луганская” – ежедневно – и “Новотроицкое” – дважды в неделю: в понедельник и пятницу, “когда оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору”, говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели пограничники оформили в пункте  “Станица Луганская” проезд на временно оккупированную территорию 2615 человек, на контролируемую территорию – 2730 человек.

Через КПВВ “Новотроицкое” 119 граждан и 16 транспортных средств направились в сторону непризнанных республик, 63 человека и 12 транспортных средств отправились в направлении контролируемой территории.

Кроме того, по данным Госпогранслужбы, российские наемники не пропустили в ОРДЛО пять граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию. 

Также пограничники обнаружили трех граждан, которые следовали на контролируемую территорию по частично поддельным документам. Информацию о них отправили в Нацполицию.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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