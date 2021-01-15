“День и ночь наслаждаюсь пропагандонами”. Ахеджакова рассказала о лечении от COVID-19

15.01.2021, 23:14, Новости дня

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Российскую и советскую актрису Лию Ахеджакову выписали из больницы после лечения коронавирусной инфекции. Об этом 15 января сообщила журналистка Елена Рыковцева в Facebook.

По ее информации, актриса дома уже четыре дня.

“Пока слабость, но это надо перетерпеть. Из больницы рвалась на волю с яростью тигрицы. “Вот Басику (актеру Олегу Басилашвили) удалось ноги унести. Может быть, по знакомству?! Мне тоже надо устроить побег”, – написала Рыковцева.

По ее словам, актрисе пришлось смотреть в больничной палате российское телевидение.

“Я же по жизни не смотрю телевизор. Я YouTube смотрю. А тут в палате только телек. Когда читать устаешь, включаешь. И вот. День и ночь наслаждаюсь пропагандонами. Для меня полная неожиданность, до какой степени это мусорный ящик. Мне уже сон приснился, что у меня во всех сосудах синтетический мусор. И я его чищу, чищу”, – передала слова Ахеджаковой журналистка.

https://www.facebook.com/elena.rykovtseva/posts/1477869539081851

Ахеджакову госпитализировали с коронавирусной инфекцией COVID-19, об этом “Интерфаксу” сообщил представитель актрисы 9 января. По его словам, актриса находилась в одной из московских больниц в обычной палате.

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