Новые “белорусские пленки” о концлагерях для оппозиции и штурм Житомирского облсовета. Главное за день

15.01.2021, 23:14, Новости дня

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В Украине продолжаются “тарифные протесты”

Акции протеста под общим названием “Стоп тарифный геноцид” в Украине продолжаются. Сегодня люди протестовали в Житомире, Лубнах, Сумах, Одессе, Херсоне, Виннице, Миргороде, Ровно, Борисполе, Донском, Харькове, Кременчуге, Чернигове, Львове и Полтаве.

В Полтаве, Одессе и Харьковской области протестующие перекрыли дороги, а в Житомире прорвались в областной совет и зашли в сессионный зал, где в это время шло заседание президиума. Председатель облсовета Владимир Федоренко заявил протестующим, что полностью на их стороне и не поддерживает повышение тарифов. В полиции отметили, что активисты не захватывали здание, но, заходя, помяли турникет.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что анонсированное Кабмином госрегулирование цен на газ – только временная мера, которая будет действовать во время карантина, максимум – до окончания отопительного сезона.

В качестве решения проблем на газовом рынке страны и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко предложил закупать газ у “независимых компаний из России”.

В сети появились новые записи разговора белорусских силовиков

В интернете опубликовали аудиозаписи, на которых, вероятно, записан разговор заместителя министра внутренних дел Беларуси Николая Карпенкова с коллективом Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси. Он объясняет силовикам, что против протестующих нужно применять оружие, упоминает о создании базы данных протестующих, а также лагерей для них “с колючей проволокой по периметру”.

В то же время к санкциям ЕС против Беларуси присоединились еще пять стран – Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.

В НАТО выразили обеспокоенность наращиванием военной мощи России в Крыму

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс отмечает увеличение темпов военного строительства России в регионах от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки и обеспокоен этим. По его словам, Альянс повысил готовность сил и увеличил инвестиции “в новые возможности в ответ на напористость России”.

Зеленский обсудил с Меркель коронавирус и войну на Донбассе

В сегодняшнем телефонном разговоре президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель договорились активизировать работу в нормандском формате. Зеленский рассказал Меркель, что помимо режима прекращения огня, реализация Минских договоренностей практически не продвинулась. Он также попросил ее способствовать в ускорении получения вакцин для Украины.

В КНДР заявили, что продемонстрировали на военном параде “самое мощное оружие в мире”

На военном параде в Северной Корее показали стратегическую баллистическую ракету для подводных лодок. Также на параде были “новейшие тактические ракеты”, танки, самоходная артиллерия и другое оружие.

В мире коронавирусом заразилось более 93 млн человек

По состоянию на утро 15 января в мире подтвердили более 93 млн случаев коронавирусной инфекции. 1 млн 994 тыс. пациентов умерли, 51,3 млн выздоровели. В Украине с начала эпидемии вирус подтвержден у 1,1 млн человек, 20 542 заболевших умерли, 847 391 выздоровел.

14 января компания Pfizer сообщила государствам ЕС, что со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Это связано с модернизацией мощностей компании. Сегодня шесть стран – участниц Евросоюза пожаловались в Еврокомиссию на задержки и сокращение поставок вакцины. В компании заверили Евросоюз, что запланированные на первый квартал 2021 года дозы вакцины будут поставлены по графику.

Украина обновила список стран “красной” зоны – из нее исключили 12 стран, среди которых Турция, Молдова, Босния, Армения, Азербайджан, Болгария и Иран.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что все больше детей болеют COVID-19 c симптомами, в том числе и требующими госпитализации.

На вопрос, почему Украина не получила вакцину от коронавируса одной из первых, министр заявил, что “переговоры о получении вакцины – сложный процесс”, и пообещал, что украинцы начнут вакцинацию с февраля этого года. Он также заверил, что граждане Украины в ходе массовой вакцинации от коронавируса получат паспорта и все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза.

В Фонде социального страхования Украины сообщили, что граждане страны, переболевшие COVID-19 и получившие осложнения, могут пройти реабилитацию за счет средств фонда.

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