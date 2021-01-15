 

США передали Украине военные джипы и катера

15.01.2021, 23:14, Новости дня
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США передали Сухопутным войскам Украины партию бронированных джипов HMMWV. Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов 15 января в Twitter.

“Ничто не могло помешать доставке 20 “Хаммеров” для Сухопутных войск и Сил специальных операций вместе с 84 катерами для Военно-морских сил Украины в рамках инициативы по содействию безопасности”, – сказано в сообщении.

Nothing could stop the delivery of 20 Humvees to @UkrLandForces and Special Operations Forces along with 84 boats for @UA_NAVY as part of the Ukrainian Security Assistance Initiative. #EUCOM #PartnerStrong #USUkrainePartnership pic.twitter.com/1DGMZCS4rR

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 15, 2021

Новые бронированные внедорожники прибыли в Украину морским путем из США, сообщил Украинский милитарный портал.

“С начала международной поддержки количество переданных от США HMMWV перевалило за сотни единиц. Кроме базовых автомобилей, ВСУ получили также бронированные модификации и санитарные”, – отмечается в сообщении.

Точное количество переданных США автомобилей неизвестно. По данным милитарного портала, ранее речь шла о 230 машинах.

Решение о предоставлении Украине военной помощи было принято Конгрессом в июне 2019 года. Пакет помощи по безопасности предусматривал предоставление Украине нелетальных и летальных видов оборонительного вооружения.

16 января 2020 года в министерстве обороны США заявили, что по решению Конгресса в 2019 году предоставили помощь Украине в полном объеме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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