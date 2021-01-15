Пенсионный фонд завершил 2020 год с дефицитом 13,2 млрд грн

15.01.2021, 23:14, Новости дня

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Пенсионный фонд завершил 2020 год с дефицитом 13,2 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте фонда.

Отмечается, что за счет госбюджета доходная часть фонда была дофинансирована на 184,5 млрд грн, что на 4,5% меньше по сравнению с показателем 2019-го.

Собственные поступления фонда в 2020 году выросли на 16,5% – до 281,6 млрд грн. В общей сложности доходы в прошлом году были на 7% больше по сравнению с 2019 годом и составили 466,1 млрд грн.

При этом, свидетельствует статистика ПФ, поступления от единого социального взноса составляли 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше запланированных.

Как отмечается, расходы фонда в 2020 году составили 479,3 млрд грн.

Фото: pfu.gov.ua

С 1 января у 2,3 млн украинских пенсионеров выросли пенсии. Всего в Украине 11,131 млн пенсионеров, из них 8,33 млн получают пенсию по возрасту.

Пенсионная реформа была утверждена Верховной Радой 3 октября 2017 года, 11 октября того же года документ вступил в силу. С января размер минимальной пенсии составляет 2,4 тыс. грн.

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