Президент Палестины назначил первые за 15 лет выборы

15.01.2021, 22:58, Новости дня

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Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении всеобщих выборов впервые за 15 лет, передает агентство WAFA.

«Согласно указу, выборы в законодательное собрание состоятся 22 мая 2021, выборы президента пройдут 31 июля 2021 года», – передает сообщение РИА «Новости».

В результате выборов в законодательное собрание Палестины будет сформирован 120-местный парламент. Голосование будет проходить на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа. Кроме того, депутаты заксобрания станут членами Палестинского национального совета, формирование которого должно завершиться 31 августа 2021 года. Выборы в Национальный совет по линии ООП будут проводиться в тех странах, где проживают палестинские общины.

В последний раз всеобщие выборы в законодательное собрание Палестины проходили в 2006 году, в результате которых победу одержало движение ХАМАС. Выборы президента, на которых победил Махмуд Аббас, состоялись в 2005 году.

Напомним, Палестина является частично признанным государством, независимость которого признали 138 из 193 государств – членов ООН.

28 января 2020 года президент США Дональд Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

В мае премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что с приходом Джозефа Байдена на пост президента США открываются новые перспективы для палестино-израильского урегулирования.