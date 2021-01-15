В МИД РФ оценили идею создания нового договора взамен ДОН

15.01.2021, 22:58, Новости дня

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Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал преждевременным вопрос о создании нового соглашения взамен Договора по открытому небу (ДОН).

«По-моему, этот вопрос [о создании соглашения взамен Договора по открытому небу] преждевременен, пока функционирует старый договор», – приводит слова дипломата ТАСС.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил, что нынешний договор будет действовать до тех пор, пока страны-участники не примут решение прекратить его. «Что касается будущего процесса разоружений, то вопрос остается открытым. Мы всегда готовы к диалогу, это подчеркивалось неоднократно на всех форумах. Читая интернет, я видел, что вот, например, представители Североатлантического альянса говорят, что надо вести переговоры в Совете РФ и НАТО, активизировать контроль над вооружениями. Это уже позитивный сигнал, что они к этому будут стремиться», – добавил Гаврилов в интервью телеканалу «Россия-24».

В пятницу РФ приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе (ДОН) после аналогичного решения США.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу.

В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД предупреждали, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать США данные после их выхода из соглашения и ограничат полеты РФ над американскими объектами в Европе. В МИД РФ не исключали, что США вернутся в ДОН при новой администрации.