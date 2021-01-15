Судья Лыткаринского горсуда задержан в Подмосковье при получении взятки

15.01.2021, 22:58, Новости дня

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Сотрудники ФСБ задержали судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова при получении взятки в 13 млн рублей за обещание помощи по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На днях в ходе спецоперации в Подмосковье при оперативной поддержке сотрудников ФСБ РФ правоохранительными и следственными органами был задержан с поличным при получении взятки в размере 13 млн рублей судья Лыткаринского горсуда Котов Сергей Владимирович. Задержание было связано с договоренностью судьи помочь в уголовном деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков», – приводит слова источника ТАСС.

По его словам, в связи с тем, что судья обладает особым статусом, правоохранители вынуждены были отпустить подозреваемого «до соответствующего решения квалифкомиссии». «В настоящее время дело находится в областном Следственном комитете РФ, который должен будет обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей РФ с разрешением следствию возбудить в отношении Котова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», – отметил источник. По данным другого источника, при передаче денег судье был также задержан адвокат, чей статус пока неизвестен.

Напомним, 19 ноября 2020 года Басманный суд Москвы заключил под стражу зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Куракина по уголовному делу о взяточничестве. Чиновника задержали в связи с подозрением в совершении преступлений коррупционной направленности, связанных с военным имуществом – лесами и земельными участками. 8 декабря зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин, который в период совершения преступлений занимал должность директора департамента имущественных отношений Минобороны России, был арестован за незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам в составе организованной преступной группы.