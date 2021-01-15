Вдова – Личное мнение

15.01.2021, 22:56, Разное

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Поскольку из каждого утюга, из каждого канала и блога на меня выпрыгивает лицо умершего сегодня Бориса Грачевского, мы с вами тоже продолжим обсуждать нюансы его смерти.



Фото: Экспресс-газета

Точнее, жизни после его смерти. Жизни его новоиспечённой вдовы Кати.

А заодно её и похвалим. В конце концов, когда есть за что, почему бы и не похвалить?



Катерине — 36 лет. Прекрасный, я считаю, возраст: не до климакса пришлось со стариком жить, отстрелялась гораздо раньше.

Теперь Катеньке по закону полагается половина имущества покойника. Остальная половина будет делиться между его 4 детьми, один из которых — опять же Катенькин сынулька.

Думаю, там есть чего поделить: Борька Грачевский — не Илон Маск, конечно, но столичной недвижки у него должно быть достаточно, чтобы вдова на первых порах не бедствовала.

Давайте ещё раз повнимательнее посмотрим на эту вдову.



Фото: Соцсети

Грубое, отталкивающее лицо, плохой вкус в одежде, заниженная, судя по выбору мужчины, самооценка, наложенная на нежелание работать и развиваться.

На российском рынке невест такая баба не котируется от слова «совсем». Вот что эта некрасивая и ленивая бабёнка может предложить привередливому российскому мужику?

Правильно: ничего, кроме молодости.

Причём, в свои 30 лет даже 50-летнему она не нужна: есть у нас в стране и поприятнее бабы, готовые сосать у тех, кто в папы годится.

А теперь ответьте на вопрос: то оставалось бедной Катерине, кроме как полюбить того, кто годится ей в дедушки?

Вот вы, мои золотки, наверное, осуждаете вдову Бориса Грачевского, как осуждаете пока ещё не вдову Евгения Петросяна.



Фото: Аргументы недели

Не судите — да не судимы будете, мои славные. Будьте человечны: постарайтесь понять этих откровенно страшненьких женщин. Они взяли и полюбили (уж не знаю, в каком смысле) старичков. Ведь других конкурентных преимуществ, кроме как относительной молодости в борьбе за штаны (пусть даже и стариковские кальсоны) ни у той, ни у другой в нашей стране, на мой взгляд, нет.

К чему это я?

Ах, да: захотелось почему-то пожелать Ваганычу дожить до 100 лет.

Жалко Грачевского? Мне — нет. Фиг знает, почему, но не жалко. Неприятный какой-то.

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