Вдова – Личное мнение
15.01.2021, 22:56,
Разное
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Поскольку из каждого утюга, из каждого канала и блога на меня выпрыгивает лицо умершего сегодня Бориса Грачевского, мы с вами тоже продолжим обсуждать нюансы его смерти.
Фото: Экспресс-газета
Точнее, жизни после его смерти. Жизни его новоиспечённой вдовы Кати.
А заодно её и похвалим. В конце концов, когда есть за что, почему бы и не похвалить?
Катерине — 36 лет. Прекрасный, я считаю, возраст: не до климакса пришлось со стариком жить, отстрелялась гораздо раньше.
Теперь Катеньке по закону полагается половина имущества покойника. Остальная половина будет делиться между его 4 детьми, один из которых — опять же Катенькин сынулька.
Думаю, там есть чего поделить: Борька Грачевский — не Илон Маск, конечно, но столичной недвижки у него должно быть достаточно, чтобы вдова на первых порах не бедствовала.
Давайте ещё раз повнимательнее посмотрим на эту вдову.
Фото: Соцсети
Грубое, отталкивающее лицо, плохой вкус в одежде, заниженная, судя по выбору мужчины, самооценка, наложенная на нежелание работать и развиваться.
На российском рынке невест такая баба не котируется от слова «совсем». Вот что эта некрасивая и ленивая бабёнка может предложить привередливому российскому мужику?
Правильно: ничего, кроме молодости.
Причём, в свои 30 лет даже 50-летнему она не нужна: есть у нас в стране и поприятнее бабы, готовые сосать у тех, кто в папы годится.
А теперь ответьте на вопрос: то оставалось бедной Катерине, кроме как полюбить того, кто годится ей в дедушки?
Вот вы, мои золотки, наверное, осуждаете вдову Бориса Грачевского, как осуждаете пока ещё не вдову Евгения Петросяна.
Фото: Аргументы недели
Не судите — да не судимы будете, мои славные. Будьте человечны: постарайтесь понять этих откровенно страшненьких женщин. Они взяли и полюбили (уж не знаю, в каком смысле) старичков. Ведь других конкурентных преимуществ, кроме как относительной молодости в борьбе за штаны (пусть даже и стариковские кальсоны) ни у той, ни у другой в нашей стране, на мой взгляд, нет.
К чему это я?
Ах, да: захотелось почему-то пожелать Ваганычу дожить до 100 лет.
Жалко Грачевского? Мне — нет. Фиг знает, почему, но не жалко. Неприятный какой-то.
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Источник: Лена Миро
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