Fox News – сотни ценных документов — в США рассекретят подробности о «российском деле»

15.01.2021, 22:24, Новости дня

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В ближайшее время американские власти планируют опубликовать документы, связанные с истоками расследования «сговора» между членами администрации Трампа и Россией, пишет Fox News со ссылкой на информированный источник в сенате. По данным телеканала, речь идёт о множестве материалов, которые включают показания, стенограммы и интервью.



Reuters

В пятницу будет рассекречена «ценная коллекция» документов, связанных с происхождением так называемого рашагейта — расследования предполагаемого сговора между членами администрации Трампа и Россией. Об этом Fox News сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Согласно полученной из сената информации, гриф секретности будет снят с сотен документов. Они включают показания, стенограммы и интервью, отмечает телеканал.

В октябре прошлого года генпрокурор Уильям Барр поручил окружному прокурору Джону Дарему продолжить расследование об истоках «российского дела». Он уделили особое внимание поведению агентов ФБР, которые искали связи Трампа с Россией в ходе операции «Ураган перекрёстного огня», напоминает Fox News.

Дарем занялся этим делом вскоре после того, как специальный прокурор Роберт Мюллер завершил своё годичное расследование. Он должен был выяснить, вступал ли предвыборный штаб Трампа в сговор с Россией, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года.

Трамп и видные союзники с давних пор критиковали «российское дело», видя в нём попытку подорвать его правление. В октябре президент написал в Twitter, что он «санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к величайшему политическому ПРЕСТУПЛЕНИЮ в американской истории — российской мистификации».

В прошлом году комитет сената по разведке опубликовал отчёт из пяти частей, в котором подробно описывается «российское вмешательство» в президентские выборы 2016 года. В последнем томе, опубликованном в августе прошлого года, комитет заявил, что некоторые контакты предвыборного штаба Трампа с «агентами» Москвы представляли «серьёзную контрразведывательную угрозу», но они «не нашли доказательств» того, что миллиардер или участники его кампании вступили в сговор с Россией.

Комитет также установил, что ФБР «безосновательно поверило» обвинениям печально известного досье Кристофера Стила. В этом документе, составленном бывшим офицером британской разведки, содержалась непроверенная информация о взаимоотношениях Трампа с Россией, заключает Fox News.