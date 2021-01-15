Le Monde – экологи объяснили связь между вырубкой лесов и пандемией

15.01.2021, 22:24, Новости дня

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Уничтожение лесов, изменение климата и разрушение природных экосистем приводят ко всё более частым контактам между людьми и дикими животными, которые переносят ещё не известные учёным патогены, пишут в статье для Le Monde руководители французского отделения Всемирного фонда дикой природы. Как и в случае с COVID-19, новые вирусы могут адаптироваться к организму человека и привести к пандемиям, поэтому экологи призывают мировых лидеров заняться предотвращением будущих кризисов и защитить природу от деятельности человека.



Reuters

С 2004-го по 2017 год с лица планеты исчезло 43 миллионов гектар лесов, что составляет 80% площади Франции, — при этом ответственность за такую активную вырубку несёт рыночное сельское хозяйство, пишут на страницах Le Monde генеральный директор французского подразделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Вероника Андриё и его председатель Изабель Отисье со ссылкой на последнее исследование организации. Как считают эксперты, человечество расплачивается за чрезмерную эксплуатацию природы. Гигантские лесные пожары, уменьшение биоразнообразия и пандемия связаны: рост числа кризисов должен заставить людей осознать, что необходимо срочно изменить своё отношение к природе.

Пандемия главным образом продемонстрировала связь между разрушением природы и угрозой здоровью человека. Руководители WWF Франции напоминают, что в основе 70% новых заболеваний (вирус Зика, Эбола, вирус Нипах и другие), а также практически всех известных пандемий (например, гриппа, ВИЧ, COVID-19) лежит зооноз, то есть заболевание, которое передаётся от животных человеку. К такому выводу пришла Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES). Учёные утверждают, что глубинные причины таких пандемий, как COVID-19, совпадают с теми, что уничтожают леса, разрушают биоразнообразие и меняют климат. Вызванные образом жизни современного человека, они не являются просто «драмой в себе» и из-за эффекта домино приводят к другим катастрофам для человечества: разрушая леса, прерии, саванны, мы уничтожаем естественную преграду между их обитателями и человеком. Всё более частые контакты позволяют патогенным микроорганизмам диких животных адаптироваться и заражать людей.

Так появляются эпидемии и пандемии, которые распространяются по сетям автодорог, городским центрам, а также мировым путям сообщения и торговли. Индустриализация животноводства в результате избыточного потребления мяса усугубляет эту проблему: скученность, отсутствие генетического разнообразия и слабый иммунитет приводят к росту эпидемиологических заболеваний животных (птичьему гриппу, чуме свиней), которые иногда превращаются в зоонозы (H5N1, вирус Нипах).

Таким образом, предупреждают авторы статьи, помимо последствий изменения климата и разрушения биоразнообразия пандемии теперь создают новую опасность, которую ещё можно сдержать. По оценке IPBES, млекопитающие и птицы могут переносить 1,7 миллионов ещё не обнаруженных вирусов, среди которых 540—850 тыс. могут быть заразными для человека.

Лидеры европейских стран, похоже, понимают всю серьёзность ситуации, пишут руководители французского отделения Фонда дикой природы. На саммите «Одна планета» 11 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на государствах ЕС лежит ответственность за то, чтобы «общий рынок не привёл к вырубке лесов». Её поддержала Комиссия по окружающей среде в Европарламенте и многие страны-члены, в том числе Нидерланды и Франция, — вместе они обязались бороться с первопричинами проблемы и представить европейский закон по запрету вырубки лесов в июне 2021 года. Он может стать важным рычагом для прекращения этой цепной реакции, но для этого должен не ограничиваться защитой лесов, а включать все природные экосистемы: леса, саванны, прерии, заболоченные зоны, — которые все выполняют фундаментальную роль для климата, разнообразия и здоровья людей.

Чтобы выполнить эти обещания, необходимо изменить модель поведения, которая создала опасности для человечества, отношение к природе как к целому, чьей частью мы являемся, пересмотреть систему мышления, которая разделяет взаимосвязанные цели, и, наконец, поменять подход к политическим шагам, отдавая предпочтение профилактике, а не лечению. «Перед руководителями (стран ООН. — ИноТВ) в 2021 году стоит историческая задача: предотвратить будущие кризисы путём преобразований в течение десятилетия, а не откапывать находящуюся на последнем дыхании модель, которая ставит под угрозу», — подчёркивают в статье для Le Monde руководители французского отделения WWF.