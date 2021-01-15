Das Erste – Маас призвал наказать всех замешанных в штурме Капитолия — а значит, и Трампа

15.01.2021, 22:24, Новости дня

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Все, кто имеет отношение к штурму Капитолия в Вашингтоне, должны быть привлечены к ответственности, в том числе и подстрекатели, приводит Das Erste слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Как отмечает издание, таким образом Маас косвенно призвал к наказанию для Дональда Трампа. Кроме того, политик отметил, что инцидент в Вашингтоне показал опасность правого популизма.



Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высказался за то, чтобы привлечь к ответственности всех имеющих отношение к штурму Капитолия лиц, включая подстрекателей, пишет Das Erste. Как отмечает издание, таким образом Маас косвенно выступил за наказание для Дональда Трампа.

Ранее, выступая в бундестаге, Маас заявил, что атака на Капитолий не вызвала у него удивления, учитывая высказывания Трампа о фальсификациях на выборах. «Дональд Трамп проигнорировал демократическое решение американских избирателей и пренебрёг демократическими правилами игры», — приводит издание слова Мааса.

По мнению политика, теперь всем сторонникам демократии необходимо объединиться против её противников, и это объединение должно начаться с привлечения к ответственности всех причастных к инциденту в здании конгресса. Кроме того, Маас рассказал о реакции на произошедшее в России, Китае, Иране, КНДР и Венесуэле, отмечая, что правые популисты оказали своей стране медвежью услугу. Глава МИД ФРГ отметил, что Джо Байдену и Камале Харрис придётся приложить немало усилий для того, чтобы восстановить доверие к американской демократии.

При этом Маас также подчеркнул, что проблема правого популизма и радикализма существует не только в США, но и в Европе. В качестве примера он привёл недавнюю попытку штурма бундестага в Берлине, предпринятую противниками карантина. По мнению Мааса, одной из причин распространения ненависти и радикализма является роль социальных сетей. Политик отметил, что свобода слова важна, но она заканчивается там, где начинаются угрозы и разжигание ненависти.