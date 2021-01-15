Euronews – в Европарламенте начнут «дотошно изучать» все 1300 страниц соглашения по брекситу

15.01.2021, 22:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прошло уже две недели после вступления в силу торгового соглашения между ЕС и Великобританией, однако для евродепутатов процедура утверждения этой сделки только начинается. Председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер рассказал в интервью Euronews, что не намерен заниматься этим важнейшим делом второпях и будет внимательно и дотошно изучать вместе с коллегами все 1300 страниц соглашения.

Брексит наконец-то стал достоянием истории: прошло две недели с момента после прекращения членства Великобритании в ЕС, а также вступления в силу торгового соглашения. Провести его парламентскую ратификацию не успели, а только подписали на правительственном уровне.

Но для евродепутатов процедура утверждения сделки только начинается. Председатель комитета по иностранным делам немец Дэвид Макаллистер не намерен заниматься этим в спешке.

ДЭВИД МАКАЛЛИСТЕР, председатель комитета Европарламента по иностранным делам: Я очень сожалею, что у Европарламента не было достаточно времени для одобрения этого соглашения в обычном порядке. Мы согласились сделать это задним числом, но мы ясно дали понять, что эта небывалая ситуация не повторится. Было сделано уникальное исключение. Ни при каких обстоятельствах это не может быть прецедентом для будущих торговых соглашений.

Политический редактор Euronews Даррен МакКаффри говорит, что эта сделка приведёт к созданию новых регулирующих органов, за которыми «не будет надзора со стороны Европарламента и таких депутатов, как вы».

ДЭВИД МАКАЛЛИСТЕР: У нас было совместное заседание комитета по иностранным делам и торгового комитета. На нём ряд коллег из разных фракций поднимали именно этот вопрос перед Еврокомиссией. Европарламент готов сыграть конструктивную роль в контроле за выполнением соглашения — и не просто готов, это наша парламентская обязанность! Ведь выполнение этого соглашения будет иметь огромное значение.

Знаете ли, очень маловероятно, что Европарламент отвергнет соглашение, заключённое органами исполнительной власти. Ваши критики предполагают, что он, как всегда, займётся болтовнёй, бесцельными обсуждениями — а потом просто проштампует то, что ему подложили. Не является ли сделка по брекситу прекрасным примером этого?

ДЭВИД МАКАЛЛИСТЕР: Нет, я не согласен, и это неправда: лично я проголосую за это соглашение, потому что считаю его справедливым и сбалансированным. Этот документ охватывает многие из тех аспектов, которые важны для нас в Европейском парламенте. Например, взаимное обязательство выполнять равные правила игры, которые обеспечат честную конкуренцию по обе стороны Ла-Манша. Так что у меня нет причин отвергать это соглашение.

К тому же Европарламент был как никогда тесно вовлечён в процесс переговоров. У сторон было всего девять месяцев на завершение всего этого процесса. И последнее: в отличие от наших коллег в британском парламенте, у которых было около 48 часов, чтобы проанализировать эту сделку, мы не торопимся. Мы будем внимательно и дотошно изучать эти 1300 страниц.

Дата выхода в эфир 14 января 2021 года.