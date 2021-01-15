Геращенко и Железняк стали самыми эффективными лидерами фракций Верховной Рады в 2020 году – КИУ

15.01.2021, 22:20, Новости дня

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Народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко и нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк стали самыми эффективными лидерами фракций Верховной Рады в 2020 году. Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.

Анализируя работу народных депутатов, которые являются председателями и сопредседателями парламентских фракций, КИУ принял во внимание такие показатели, как участие в голосованиях Верховной Рады, посещение пленарных заседаний, выступления в парламенте, а также количество зарегистрированных и принятых проектов законов.

По данным КИУ, Геращенко имеет высокие показатели участия в голосованиях и выступлений во время пленарных заседаний. В течение года она приняла участие в 78% голосований, что является самым высоким показателем среди лидеров фракций. Выступила 106 раз во время пленарных заседаний (это первое место среди лидеров фракций). Присутствовала на 86 заседаниях (второе место), зарегистрировала 51 проект законов, восемь из которых были приняты (третье место).

Железняк посетил все 89 пленарных заседаний Верховной Рады в течение прошлого года (первое место). Народные депутаты приняли 16 проектов законов его соавторства (первое место). В общем зарегистрировал 103 проекта законов. Принял участие в 74% голосований (третье место), выступил в ВР 101 раз (второе место).

В то же время в КИУ подчеркнули, что отдельные лидеры фракций “фактически проваливают работу по определенным направлениям”. Председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия имеет низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады. За год он принял участие лишь в 54% голосований. Также низкие показатели участия в голосованиях у лидера “Батьківщини” Юлии Тимошенко (40%) и сопредседателя “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрия Бойко (15%).

Самые низкие показатели работы среди лидеров фракций – у сопредседателя “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадима Рабиновича. Он посетил 48 пленарных заседаний из 89, у него самые низкие показатели участия в голосованиях (за год принял участие лишь в 5% голосований), выступил наименьшее количество раз – девять, а также имеет наименьшие показатели производительности законодательной работы (только два проекта законов его авторства были приняты).

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4892812094093841

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

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