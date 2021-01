Байден получил официальный аккаунт в Twitter без подписчиков

15.01.2021, 22:20, Новости дня

Избранный президент США Джо Байден получил официальный аккаунт в социальной сети Twitter, начав “с нуля“, в первые шесть часов он набрал около 400 тыс. подписчиков, сообщает BBC.

20 января, в день инаугурации, [@PresElectBiden] учетная запись Байдена станет [@POTUS] официальным аккаунтом в Twitter президента США (пока она принадлежит 45-му президенту США Дональду Трампу). В сети также зарегистрирован [@FLOTUSBiden] аккаунт будущей первой леди Джилл Байден.

В первом посте Байден заявил, что будет продолжать использовать личный [@JoeBiden] аккаунт в сети, на 15 января он насчитывает 24 млн фолловеров.

В Twitter президента США Байден не унаследует подписчиков Дональда Трампа, как это было в 2017 году после передачи власти Обамой Трампу. В компании заявили, что тогда о таком шаге Twitter попросил 44-й президент США. Передать читателей Байдену отказался администратор социальных сетей Трампа, отмечает “Радио Свобода”.

В 2015 году Обама первым из американских президентов завел официальный аккаунт в Twitter. После завершения его второй каденции на посту президента США учетную запись с 13 млн подписчиков унаследовал Трамп.

Сообщения Обамы в Twitter заархивированные под другим [@POTUS44] аккаунтом, их можно прочитать и сейчас. Аналогично в компании планируют сделать и с твитами Трампа, написанными им в официальном аккаунте президента США. Будут ли заархивированы сообщения Трампа с заблокированного после штурма Капитолия аккаунта @realDonaldTrump, в Twitter не уточнили, пишет BBC.

Это сделает Национальный архив США, включая удаленные посты, сообщается на сайте структуры.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I’ll be using @JoeBiden. And while you’re here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46.

— President-elect Biden (@PresElectBiden) January 15, 2021

6 января, когда Конгресс США должен был утвердить победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах, на митинге своих сторонников в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш, и призвал собравшихся идти к зданию парламента. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них – офицер полиции Капитолия.

Вслед за этим Трамп опубликовал в Twitter видео с призывом к своим сторонникам разойтись по домам, но продолжал повторять, что “выборы были украдены”, – в итоге его аккаунт заморозили на 12 часов.

В Twitter президента США призвали удалить три публикации, которые нарушают правила социальной сети, в случае если он этого не сделает, его аккаунт обещали удалить навсегда. Видимо, Трамп выполнил требование, поскольку 8 января он опубликовал несколько сообщений. В первом из них он пообещал наказать зачинщиков беспорядков в Конгрессе США.

Во втором твите он обращался к своим избирателям.

“75 млн великих американских патриотов, проголосовавших за меня, [за лозунги] “Америка прежде всего“ и “Сделаем Америку снова великой“, еще долго будут иметь гигантский голос. Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!“ – написал Трамп.

В третьем твите он сообщил, что не придет на церемонию инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

В компании Twitter посчитали, что два последних сообщения нарушают политику соцсети, поскольку могут использоваться в том числе для подстрекательства к насилию, и 8 января приняли решение навсегда забанить Трампа. На момент бана на аккаунт было подписано 88 млн человек.

—