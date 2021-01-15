КСУ проверит конституционность постановления Верховной Рады о ликвидации районов

15.01.2021, 22:20, Новости дня

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В Конституционный Суд поступило конституционное представление от 49 народных депутатов, в котором обжалована конституционность постановления Верховной Рады “Об образовании и ликвидации районов” от 17 июля 2020 года. Об этом в Facebook 15 января написала представитель ВР в КСУ Ольга Совгиря.

Представление поступило в КСУ 20 октября 2020 года. Сегодня коллегия судей открыла производство по этому делу, отметила нардеп.

https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/3574049576045543

Совгиря в своем Telegram-канале сообщила, что в представлении заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным “с целью минимизации последствий, которые могут быть нанесены постановлением”.

Нардеп привела аргументы авторов представления:

постановление изменило элементы территориального устройства, которое может определяться исключительно законами;

проведя укрупнение отдельных районов, ВР ограничила право на доступ к суду, поскольку “важными элементами доступности суда как института являются территориальная близость суда и стабильность судебной системы”;

с принятием постановления ВР создала правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов.

17 июля 2020 года Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления №3650, которым ликвидировала 490 районов в Украине и создала вместо них 136.

В Министерстве развития общин и территорий объяснили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – “огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствует современным требованиям для организации эффективной местной власти”.

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жило 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.

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