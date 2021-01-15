Диетолог назвал преимущества удаленной работы

15.01.2021, 22:16, Разное

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Диетолог Михаил Гинзбург пояснил о преимуществах удаленной работы. По словам специалиста, благодаря тому, что людям не нужно тратить время на дорогу, они менее устают.

Михаил Гинзбург подчеркнул, существует понятие «транспортная усталость», когда на дорогу к офису у человека уходит много сил. Кроме того, пребывая на виду у коллег, сотрудник может испытывать чувство тревоги и постоянно думать, как себя правильно подавать. На работе также возрастает вероятность возникновения стрессов и агрессии, поскольку подобные эмоции могут появиться при контакте с другими людьми. По мнению диетолога, женщинам в этом плане гораздо сложнее, чем мужчинам, так как они должны проснуться пораньше, привести себя в порядок и чем-то добраться до офиса. Даже если представительница прекрасной половины человечества обладает собственным автомобилем, процесс вождения для нее является более сложным. Возле офиса могут возникнуть трудности с парковкой, что также способствует появлению негативных эмоций. В связи с этим, по мнению диетолога, лучшим решением становится удаленная работа.

В то же время дистанционный формат несет в себе некоторые риски, к которым относится малоподвижность и переедание. В случае постоянного пребывания дома человек расслабляется и может перестать за собой следить, так как никто не видит, как именно он выглядит. Однако люди, которые не тратят лишней энергии, имеют достаточное количество сил для преодоления вышеуказанных рисков.

Михаил Гинзбург советует при удаленной работе периодически делать зарядку, прыгать на месте или совершать прогулки, что позволит людям быть физически активными и уменьшит вероятность съесть лишнее. По мнению специалиста, пересечение почти всего города для попадания в офис вызывает намного больше трудностей, из-за чего люди тратят больше сил и сильнее ощущают усталость.