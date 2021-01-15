Медики рассказали о пользе масла печени трески для организма

15.01.2021, 22:16, Разное

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Масло печени трески – жировое вещество животного происхождения, получаемое из печени атлантической трески и считающееся одним из наиболее полезных видов рыбьего жира. Медики перечислили преимущества приема этого продукта для организма человека и профилактики заболеваний.

Рыбий жир содержит жирные кислоты омега-3, необходимые для нормального функционирования многих органов. В интервью изданию Express доктор Джейн Леонард объяснил, почему следует принимать добавки с маслом печени трески. В белом рыбьем жире присутствует стеариновая, олеиновая, линолевая, арахидоновая, пальмитиновая и другие кислоты. В масле содержатся: витамин А, витамин В1, витамин В2, В6, В9, витамин С, витамин Е, витамин D, натрий, марганец, калий, сера, фосфор, кальций, медь, железо.

Что делает масло печени трески?

Наличие жирных кислот омега-3, витаминов, микро- и макроэлементов необходимо для многих функций организма, таких как рост клеток и мышечная активность, а жир печени трески – один из лучших способов получить их достаточное количество. Доктор Леонард отметил: жир печени трески – очень важный компонентом рациона человека. Биодобавку используют для борьбы с ревматизмом, восстановления мышц, снятия боли в суставах. Масло печени трески дает возможность снизить уровень повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний триглицеридов. Продукт также способствует нормализации высокого кровяного давления и регулирует уровень холестерина в организме.

Исследования доказали высокую эффективность омега-3 жирных кислот, получаемых из масла печени трески, для профилактики атеросклероза и его осложнений. Прием добавки помогает избежать рака молочной железы у женщин, а также ослабить симптомы осложнений сахарного диабета. Ученые выяснили, что масло печени трески является натуральным противорахитным средством. Благодаря богатому составу добавка способствует улучшению репродуктивного здоровья и обеспечивает нормальное развитие ребенка в раннем возрасте.

Дозировка

Так как масло печени трески не связано с серьезными реакциями и побочными эффектами, большинство людей может принимать его в разных дозировках, однако перед началом приема рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Британская диетическая ассоциация советует принимать пищевые добавки, содержащие около 450 мг ЭПК/ДГК (не меньше двух порций жирной рыбы по 100 г) в день. Необходимые вещества можно получать непосредственно из печени трески, однако у некоторых может возникать дискомфорт, ведь продукт содержит много жира. Не следует принимать добавку или потреблять печень после приема лекарственных препаратов с кальцием или витамина D.