Мнение: Царская электроэнергетика, три «зелёных» сценария и угольная зима

15.01.2021, 22:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. В комментариях читатели привели графики развития электроэнергетики при Николае II. В период между двумя русскими революциями (1905 и 1917 года) отрасль росла фантастическими темпами – мы видим двукратный рост по числу электростанций и четырёхкратный по общей выработке электричества:

https://olegmakarenko.ru/2045975.html?thread=785755159#t785755159

Кто-то скажет, что это всего лишь эффект низкой базы, когда развивать отрасль приходилось почти «с нуля». Однако, как справедливо указал читатель kvisaz, после грандиозного провала в период гражданской войны в Советской России также пришлось восстанавливать и развивать всё почти с нуля, дореволюционный уровень был достигнут лишь к 1927 году:

2. Журналисты «Ленты.Ру» приводят три сценария, по которым может пойти развитие «зелёной чумы»:

https://lenta.ru/articles/2021/01/13/esg/

Первый, оптимистичный, состоит в том, что страны всего мира действительно договариваются о снижении выбросов и по мере сил стараются решать общую задачу. Пока что в мировой истории таких прецедентов не было, но, возможно, пандемия коронавируса доказала важность совместных действий для достижения глобальных целей. Конечно, в этом случае развитым странам придется делиться технологиями альтернативной энергетики и создавать действительно выгодные стимулы для перехода на нее для государств с менее богатой экономикой.

Второй вариант, к которому ситуация ближе всего в настоящее время, это разделение всего мира на два лагеря. Где одни, более богатые, будут заниматься спасением планеты, а другие, победнее, попытаются ускорить экономику за счет дешевого топлива. Ведь отказ Европы и США от угля и нефти, даже частичный, сделает дешевле и то, и другое. Так, например, Индия собралась скупить чуть ли не весь российский уголь. Сейчас эта страна покупает у российских поставщиков всего миллион тонн в год, но к 2025 году она хочет получить 40 миллионов.

При таком развитии событий включатся различные ограничительные меры со стороны западных стран — санкции и прекращение инвестиций, а производители выбросов посчитают, что их обидели.

И наконец, третий вариант, самый печальный для планеты — декларации даже на Западе останутся лишь громкими словами, а за их ширмой бизнес станет искать обходные пути для большего заработка. Такую ситуацию легко представить себе, ведь у Европы есть подобный опыт. Так, борьба против мусора в последние 30 лет привела к его вывозу с глаз долой. В результате у крупнейшего города Африки, нигерийского Лагоса, появилась поражающая воображение свалка.

То же самое ранее произошло с предложением утилизировать углекислый газ, получающийся в угольной энергетике. Еще десять лет назад считалось, что технология даст второе дыхание каменному углю. Но позднее эксперты признали, что идея сразу была мифом, а запустили ее только для притока инвестиций в отрасль, которая и не собиралась становиться чище.

Даже если каким-то чудом реализуется первый, оптимистичный для зелёных сценарий (при котором к зеленизму так или иначе удастся принудить практически весь мир), мы можем особенно не сомневаться, что цели по быстрому снижению выбросов за 10-15 лет будут провалены.

Развивающиеся страны к столь быстрому переходу попросту не готовы, а у Запада не хватит сил, чтобы продавить отказ от углеводородов в глобальном масштабе.

3. Как-то не задалось у Европы с переходом на зелёную энергетику в этом году:

https://lenta.ru/news/2021/01/13/coal/

Холодная зима в Европе и ситуация со сжиженным природным газом (СПГ) привела к тому, что европейским покупателям срочно понадобился каменный уголь. Этим воспользовались российские компании, пишет «Коммерсантъ».

Стоимость тонны в регионе взлетела до 70 долларов, рост 23 процента с конца ноября. В 2020 году в разгар локдаунов из-за коронавируса она падала ниже 40 долларов. В Азии цена на австралийский уголь и вовсе выросла до 83 долларов.

Как отмечает издание, данные железнодорожных отгрузок показывают рост экспорта угля. В декабре общий объем загрузки увеличился на 5,9 процента, а для отправки за рубеж — на 20 процентов. Сильнее всего рост идет в дальневосточном направлении (25,6 процента), на южном и северо-западном он составляет 22,6 и 14,5 процента.