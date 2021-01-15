Гавана ответила на новые санкции США против МВД Кубы и его главы

15.01.2021, 22:04, Новости дня

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Руководство Кубы осудило новые санкционные меры США в отношении ряда должностных лиц из МВД республики, введенные в пятницу, сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении министра внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касаса и вверенного ему ведомства по обвинениям в «нарушении прав человека и причастности к коррупции», передает ТАСС.

«Осуждаем включение кубинских физических и юридических лиц администрацией [президента США Дональда] Трампа в односторонние и незаконные списки как принудительную меру против нашей страны. Попытки изолировать Кубу исходят от режима, который оставил [США] после себя изоляцию и поражение во внешней политике», – написал дипломат в Twitter.

Американским гражданам отныне запрещено иметь какие бы то ни было дела с внесенными в черный список физическим лицом и министерством Кубы. Их собственность в случае обнаружения таковой в юрисдикции США будет арестована.

Ранее глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что Кубу включили в список государств, которые, по мнению США, поддерживают международный терроризм.

Еще в 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Действия предшественника на посту главы государства в отношении Кубы он назвал «ужасными и ошибочными», пояснив, что Обама посеял в регионе «нестабильность и насилие».