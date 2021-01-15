 

ВОЗ допустила возможность введения иммунных паспортов

15.01.2021, 22:04, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19, сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Если вы посмотрите на рекомендации чрезвычайного комитета относительно подтверждения вакцинации для путешественников за рубеж, то там сказано «на данный момент». Не потому, что это будет плохой идеей в будущем, а потому что нам не хватает критических доказательств, которые касаются того, будут ли переносчиками вакцинированные, и могут ли они опять заболеть. А также потому что никто в мире, кроме медицинских работников и уязвимого населения, не имеет доступа к вакцинам», – приводит слова Райана РИА «Новости».

Директор программы ВОЗ по ЧС подчеркнул, что чрезвычайный комитет на данный момент не считает необходимым вводить дополнительные барьеры для передвижения людей как минимум до тех пор, пока не появится больше данных и больше вакцин. «Ситуация изменится со временем, и в будущем могут появиться новые причины это сделать (ввести подтверждение вакцинации для путешествий)», – добавил эксперт.

Напомним, в апреле 2020 года депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил идею создания иммунного паспорта для туристов.



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