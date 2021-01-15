Мнение: Памятки о защите границ

15.01.2021, 21:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Все чаще памятки и плакаты вот такие встречаются.

Порно в школах распространять не разрешают, а вот такие плакаты почему-то можно.

Хотя они вредней порнографии.

Границы описываются как нечто, что человек может выбрать сам, не считаясь с другими.

Как если бы свой забор дачник ставил не там, где заканчивается его территория, а там, где ему комфортно.

Или государство проводило бы свои границы, руководствуясь своими нуждами, а не соглашениями.

Если вы объясняете ребенку, что такое его личные границы, вы должны нарисовать ему схему, где очень много таких же личностей, как он, и у каждого есть его территория, вокруг которой границы.

Выходить за свою территорию нельзя, обязательно попадешь на чужую территорию, где ты беззащитен, где ты не прав.

Держаться в границах важно потому, что только на своей территории ты защищен.

На своей территории ты можешь действовать и чувствовать себя в праве и в силе.

Иметь хорошие границы – это значит не выходить за свою территорию.

Не другим объяснять и доказывать, а самому не выходить.

Многие призывы на плакате по ссылке можно отнести к экстремизму.

"Границы определяешь ты и это самое главное".



Это не только вранье, это еще и очень вредная идея.

Рядом толкование, что значит "определять границы": "границы определяются представлениями о том, что можно, а что нет".

Ребенок сам решает, что можно, а что нет, и определяет свои границы?

"Не жди, что окружающие догадаются о твоих границах, говори прямо и уверенно".



"Мне неприятно, когда ты… Пожалуйста, не делай так больше".

Понятно, что такие глупости пишутся, потому что феминистки-художницы видят вокруг мужчин-агрессоров, которые только и думают, как задавить их и их бедную крошку. Совесть у таких художниц не чиста, они уже отжали что-то чужое и теперь им нужно это оборонять.

Объясните ребенку, что главная его защита – это жить по законам и правилам, не выходить из правового поля.

Но если про общественные законы кое-как понятно, про законы в личных отношениях не ясно ничего.

Самая большая сложность для всех – определить, каковы их права в отношениях, какова там их территория.

Из-за сложности определений и гуляют вот такие плакаты.

Кажется, что каждый момент отношений надо договариваться через рот: чего ты хочешь, а чего нет.

Ты ему выскажешь свои условия, он тебе – свои, и путем разборок и дискуссий можно как-нибудь договориться через рот.

Договоры через рот у людей с плохими границами превращаются в пыточные инструменты.

– Мне неприятно, когда ты не отвечаешь на сообщение сразу. Мне неприятно, когда ты отвечаешь слишком коротко. Мне неприятно, когда ты не рад общению со мной. Мне неприятно, когда ты переводишь разговор с наших отношений на другие темы. Мне неприятно, когда ты не проявляешь интереса ко мне. Мне неприятно, когда ты откладываешь встречу. Мне неприятно, когда ты даешь мне почувствовать себя ненужной и неважной. Пожалуйста, не делай так больше.

Если вот так договариваться через рот, договариваться вскоре будет не с кем и не о чем.

Давайте попробуем максимально упростить определение, что такое границы в отношениях.

Невозможно увидеть свои границы, если фокусироваться на том, что вы хотите получить от человека. Фокусировать надо на том, что человек хотел бы получить и потом рефлексировать, насколько вы можете это дать.

Последовательность именно такая.

1. Чего хотел бы человек, что было бы ему интересно получить. 2. Что я могу (и хочу) дать из этого.

Если вы начинаете с того, чего вы хотите от другого сами, игнорируя его желания, то вы сразу же выходите из границ со своим запросом.

Даже если вы потом сообразите, что лишь часть из этого человек готов вам дать или ничего, у вас все равно останется открытая хлеборезка. Не паровоз, так ждун.

Фокус изначально должен быть на человеке, только это позволит правильно выстривать границы.

Все ваши права в отношениях определены тем, чего хочет от вас другой человек.

Ваша территория в отношениях простирается настолько, насколько второй человек нуждается в отношениях с вами.

Если нужда его сократилась, сократилась и ваша территория.

Если нужда в вас пропала совсем, ваша территория в отношениях = 0

Хорошо если ваша нужда в человеке не больше, чем его нужда в вас.

Но нужда нужде рознь.

Хорошо, если человек в отношениях – ваша цель, а не средство, то есть вы не хотите его использовать для материального обогащения, для опоры на него в быту. Хорошо, если он важен вам как субъект, это значит не его деньги, тело, другие блага, а его чувства, желания, эмоции, его настроение, сами по себе, а не для кормления вашей короны. Вот это значит – субъект.

Восприятие второго как субъекта будет положительно влиять на вашу территорию. Она будет расширяться.

А восприятие второго как объекта, которого вы можете сами выбрать, приблизить или отодвинуть как вещь, будет сокращать вашу территорию.

Вот что такое границы.

Это не то, чего вы хотите, а то, чего вы можете себе позволить. Границы в отношениях – это то, что вы можете получить спонтанно, без щипцов, при взаимном желании человека и его стремлении вам навстречу.

Вот чему нужно учить детей.

Опираться на себя, чтобы не превратиться в открытую хлеборезку.

Фокусироваться на потребностях и желаниях другого человека при общении с ним.

Соизмерять желания человека со своими желаниями.

Хороший локус, хороший фокус, хорошая рефлексия.

Люди с плохими границами начинают с вопроса себе: чего я хочу от другого.

Их хлеборезка распахивается, паровоз встает на рельсы.

Потом они фокусируются на том, как это получить: просто взять или попросить или объяснить детально.

Появляются черные чемоданчики с пыточными инструментами.

И потом долго пытаются отстоять свое право на желаемое или защитить “самооценку” в случае отказа.

ЗВ, БП, шкатулки, анти-шкатулки и прочий хлам, для “защиты границ”.

Если у вас такие границы, вы не сможете выстроить никаких связей.

Ни в одном из 12 ресурсов. И ваша территория в семье, на работе, в дружбе, в сексе будет очень мала и все время уменьшаться.

Друзья, возьмите разные фрагменты с плаката выше и с других подобных плакатов и попробуйте описать ситуации в разных ресурсах, как будет выглядеть такое "построение границ".