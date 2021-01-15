 

Израильская клиника в Сколково прекратила переговоры о закупке вакцины Pfizer

15.01.2021, 21:48, Разное
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С самого начала эпидемии коронавируса в России “Хадасса Москва” находилась в постоянном контакте с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций. И уже в ближайшее время клиника планирует начать прививать своих пациентов “Спутником V”.

“По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах”, – говорится в заявлении клиники.

С осени 2020 года “Хадасса Москва” была единственной в России международной клиникой, которая принимала участие в испытаниях “Спутника V”. В пользу этой вакцины неоднократно выступали генеральный директор “Хадасса” в Израиле Зеев Ротштейн и профессор Полина Степенски. А многие работающие в московском филиале специалисты уже привились российским препаратом.

Владелец клиники Евгений Туголуков напомнил о том, что основной специализацией учреждения является лечение онкологических заболеваний и оказание паллиативной помощи. “И мы хотим сфокусироваться прежде всего на этом: скоро открывается онкологический стационар на 100 коек, это огромная работа и все силы коллектива сейчас направлены на эту задачу”, – подчеркнул он.

В связи с этим в клинике приняли решение не тратить время и силы на закупку других вакцин. “Считаем, что будет достаточно предложить нашим пациентам одно уже существующее решение”, – уверен Евгений Туголуков. Вакцинация против ковида в клинике “Хадасса Москва” не проводится и никогда не проводилась.



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