 

Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото

15.01.2021, 21:26, Новости дня
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21-летняя София и 11-летняя Сара Киперман – дочери проживающей в России бывшей участницы украинской группы “ВИА Гра”, певицы Веры Брежневой – приняли участие в  фотосессии для февральского номера российского издания Elle. Совместное с сестрой фото 15 января в Instagram опубликовала старшая дочь певицы.

На черно-белом снимке София и Сара Киперман запечатлены в белых объемных свитерах и темных брюках в обнимку друг с другом на фоне поля.

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Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

Автор фото Стефан Лисовский на своей странице в Instagram разместил еще один кадр из этой фотосессии. На нем младшая сестра в юбке, пиджаке и белых гольфах запечатлена верхом на старшей, которая переоделась в брюки-клеш и пиджак.

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Публикация от Stephan Lisowski Photography (@stephanlisowski)

Фотограф также опубликовал портретный снимок младшей дочери Брежневой.

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Публикация от Stephan Lisowski Photography (@stephanlisowski)

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина) в многодетной семье. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Старшую дочь Софию (2001) певица родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за российским продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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