Диетологи дали несколько советов, как отказаться от сладкого

15.01.2021, 21:22, Разное

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Диетологи подчеркивают, сладости являются очень калорийными, однако чувство бодрости после употребления десертов длится недолго. Специалисты рассказали, как свести к минимуму количество сахара в рационе.

Эксперты отмечают, сахаросодержащие продукты не должны превышать 10% от ежедневного употребления калорий. Диетологи рекомендуют есть больше сложных углеводов, например, цельнозерновых каш, поскольку после их употребления дольше сохраняется чувство насыщенности, по сравнению с шоколадом. В то же время не следует поощрять себя сладостями за выполнение трудного задания, лучше использовать деньги на приобретение действительно нужных вещей, на хобби или отложить на будущее, только не на покупку еды. По словам специалистов, людям необходимо осознанно подходить к употреблению сахара, при этом поедать любимый десерт лучше, не отвлекаясь на другие дела. Это позволит полностью насладиться его вкусом и не приведет к перееданию. Уменьшение порций сахара должно быть постепенным. Можно начать пить чай или кофе только с 1 ложкой сахара или вовсе без него, а также разделить привычную порцию десерта на 2 приема. Также необходимо отказаться от сладких газированных напитков, отдавая предпочтение простой чистой воде.

Диетологи подчеркивают, отвлечься от сладостей поможет любимое хобби, а при появлении желания съесть вкусность необходимо заняться физическими упражнениями или умственной деятельностью, после чего тяга к сладкому пропадет. Выбирая продукты, следует обращать особое внимание на их состав, поскольку сахар может присутствовать даже там, где нельзя и предположить. Также десерты лучше готовить дома из натуральных продуктов, добавляя меньше сахара.

Эксперты советуют не голодать и не пропускать приемов пищи, чтобы не доводить себя до желания «съесть слона». Пока человек не очень голодный, он может себя контролировать и следить за тем, что намеревается съесть.