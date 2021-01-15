Российские эксперты планируют выявить причины отсутствия восприимчивости к коронавирусу у жителей страны

15.01.2021, 21:22, Разное

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Представители одного из отечественных профильных научных фондов анонсировали начало исследования, целью которого является изучение причин того, почему ряд людей, контактировавших с больными COVID-19, избежали заражения коронавирусом. По словам медиков, выявление факторов невосприимчивости к патогену сможет спасти немало жизней в период пандемии.

Специалисты, представляющие Фонд перспективных медицинских исследований и разработок (Санкт-Петербург), намерены исследовать генетические особенности феномена врожденной устойчивости индивидуума к коронавирусу нового типа. Сообщается, что к исследованию планируется привлечь добровольцев, находившихся в условиях близкого контакта с носителями SARS-CoV-2, но не заболевших COVID-19. Согласно намерениям ученых, выявление таких факторов индивидуальной невосприимчивости к коронавирусу создаст предпосылки для разработки новых способов оперативной диагностики предрасположенности и, следовательно, более эффективной терапии болезни. В процессе научной работы будет проведен ряд генетических, биохимических, иммунологических и других анализов мазков и крови здоровых жителей РФ, прежде не инфицированных даже после длительного взаимодействия с носителями коронавируса. Примечательно, что в период любой эпидемии, происходившей в истории мироздания, в том числе чумы, холеры или испанки, всегда существовали люди, проявлявшие невосприимчивость к возбудителю очередной новейшей инфекции. Специалисты уверены, что такая резистентность даже в рамках эпицентра заражения может быть обусловлена особенностями иммунной системы или прочими предпосылками, однако, в любом случае, это является результатом индивидуальных особенностей функций и взаимодействий большого количества элементов генома человека.

По мнению представителей организации, главная трудность анонсированной исследовательской работы сводится даже не к специфическим научным методикам, а к проблеме выявления группы таких резистентных людей среди населения страны. “Они же не болеют – их не встретить в инфекционных больницах или в поликлиниках. Кроме того, большинство просто не обращает внимания на свою уникальность или списывают все на удачу и счастливый случай”, – отметил один из учредителей Фонда, академик Михаил Дубина. Специалист призвал россиян к содействию анонсированной программе в качестве участников исследования в случае соответствия их нескольким критериям. К таковым, в частности, относятся возраст, превышающий 18 лет, наличие подтвержденного контакта с носителем коронавируса в амбулаторных условиях общей продолжительностью не менее 72 часов, а также подтвержденное отсутствие клинических и лабораторных симптомов заражения или заболевания SARS-CoV-2 с начала пандемии COVID-19, включая период не менее месяца от дня прямого контакта с заболевшим. Как рассказали в Фонде, обращаться в структуру следует посредством электронного адреса [email protected]

Исследователи выразили уверенность, что идентификация и исследование генетической уникальности вышеупомянутой группы здоровых жителей позволит понять подробный механизм их устойчивости к заражению, спрогнозировать наличие персональной предрасположенности к SARS-CoV-2, но главное – обусловить разработку новых эффективных методов лечения COVID-19. Об этом пишет fontanka.ru.